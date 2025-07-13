Düzce Valisi, 15 Temmuz'u İstiklal ve İstikbal Destanı Olarak Nitelendirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Bu kutlu vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiş, 15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır" dedi.

Vali Selçuk Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Aslan mesajında "Karanlık bir gecede gökyüzünün ateşe boyandığı, şehitlerin toprağın bağrına düştüğü ve zamanın nabzının vatan diye attığı, vatan mücadelesinin verildiği tarihin adıdır: 15 Temmuz. Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain darbe girişimi ve kalkışması karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde hainler yenilgiye uğratılmış, bu kutlu vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiş, 15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu asil millet: Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı inanç, azim ve kararlılıkla mücadele ederek aziz vatana, devletine, bayrağına ve kendisine yapılan bu alçakça ihanete, darbeye ve demokrasimize suikast girişimine geçit vermemiş, milli iradeyi yok sayan alçak FETÖ terör örgütüne milli irade tokatı atarak, hak ettiği dersi vermiştir. Bu ihanet ve darbe girişimi, 'Halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o anlamlı çağrısına yanıt veren milletimizin cesaretiyle hezimete uğramış, milletimiz demokrasi zaferine imza atmıştır.

Şairin de belirttiği gibi;

'Bizimdir ufukta büyüyen yollar

Bizimdir diriliş bekleyen yıllar

Semaya uzanan dualı eller

Doğan güneş bizim, batan bizimdir

Sefalet onların, vatan bizimdir'

Evet, Vatan bizim, irade bizim, Dünyaya bir kez daha haykırdığımız en yüksek ses olmuştur. 'Zaferin adı: Türkiye' diyerek milletin zaferi ile sonuçlanan bu hain darbe girişimi, milletimizin azmini ve kararlılığını daha da pekiştirmiş, devletine ve bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiş; azmini perçinlemiştir. Bugün bizlere düşen, tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi en yüksek medeniyet seviyesine çıkarmak üzere, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmektir. Bu kutsal vatan kolay kazanılmadığı gibi, tarihi zaferlerle dolu olan bu milletin, cumhuriyet ve demokrasi ışığını ilelebet sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkmak için canını siper eden 15 Temmuz ve Tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE