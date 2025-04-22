Vali Akbıyık'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bağımsızlığın ve milli egemenliğin en önemli sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık Mesajında, "Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Milli mücadelemizin en çetin günlerinde, aziz milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesiyle yalnızca yeni bir yönetim anlayışının değil, aynı zamanda milletimizin hür yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, işgal altındaki Anadolu'da yeşeren bu irade, milletimizin bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göze alabileceğini göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aziz milletimizden aldığı güçle İstiklal Mücadelesini zafere ulaştırmış ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun yolunu açmıştır. 23 Nisan, millet iradesinin devlet yönetiminde hayat bulduğu, bağımsızlık ve egemenliğimizin teminat altına alındığı müstesna bir gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü, milletimizin yarınları olan çocuklara armağan etmesi; çocuklara duyduğu derin sevginin ve güvenin en güçlü göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev; 23 Nisan'ın taşıdığı tarihi anlamı, verilen mücadelenin değerini, yapılan fedakarlıkların büyüklüğünü çocuklarımıza en doğru şekilde aktarmak, bu şuur ve bilinci onların yüreklerinde yaşatmaktır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ve milli değerlerimize sahip çıkarak; barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yetişmeleri en büyük sorumluluğumuz ve temennimizdir. Çünkü çocuklarımız, milletimizin en kıymetli hazinesi, yarınlarımızın güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyelerini, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA