Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Manisa'da iftar sofrası kurdu

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Ferhat Türkoğlu ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Manisa Vakıf İş Hanında kurulan, "Paylaştıkça bereketlenen" iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

Manisa Vakıf İş Hanında ramazan ayı boyunca her gün kurulan iftar sofrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı ve Vakıflar Meclis Üyesi Ferhat Türkoğlu, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar vatandaşlar ile birlikte iftarını açtı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Paylaştıkça bereketlenen iftar soframıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dayanışma ve paylaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için Genel Müdürlüğümüzce Ramazan ayında 81 ilde iftar sofraları kuruldu. Şehzadeler şehrimiz Manisa'da bu illerimizden birisi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-Şerif ayında sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşarak iftarımızı açmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bu sofralarımızın kurulmasına vesile olan başta Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya ve Elginkan Vakfına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Ankara'dan gelerek bizler ile birlikte soframızı paylaşan Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanımız ve Vakıflar Meclis Üyemiz Sayın Ferhat Türkoğlu'na da teşekkür ediyorum."

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can'ın konuşmasının ardından iftar yemeğine katılan vatandaşların çocuklarına oyuncak ve şeker dağıtıldı. - MANİSA