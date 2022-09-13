Vahap Seçer: "Önemli Bir İlke İmza Atıyoruz; Ata Eğitim Merkezi'ni Hayata Geçiriyoruz"
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak Ata Eğitim Merkezi’ni hayata geçireceklerini açıkladı. Seçer, "Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil; Türkiye’nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak Ata Eğitim Merkezi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Seçer, "Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil; Türkiye'nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı'nda; idareden gelen 25, komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 42 madde görüşüldü.
Gülnar orman yangınına ilk andan itibaren müdahale eden Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye teşkilatını güçlendirmek adına gerçekleştirdikleri yeniliklerden bahseden Başkan Seçer, "563 itfaiye eri ile Mersin'e hizmet ediyoruz. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmek adına önemli bir ilke imza atıyoruz; Ata Eğitim Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil; Türkiye'nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz. Son derece çağa uygun, modern bir tesis. Şu anda yapımı devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra da faaliyete sokacağız" diye konuştu.
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Başkan Seçer, Anamur Hali ile ilgili de "Bizim kimsenin işini engelleme gibi bir durumumuz yok. Oraya hal yapmak istiyoruz. Tahsis istedik, hatta biraz da maliyetli olacak, ama biz biliyoruz ki, Mersin'deki hanemize gelir olarak kaydettiğimiz hal rüsumlarının önemli bir kısmı, o bölgede yetişen ürünlerden geliyor. Oraya da yakışır bir hal yapalım dedik, ama bu konuda da sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.