Vahap Seçer: 'Önemli Bir İlke İmza Atıyoruz; Ata Eğitim Merkezi'ni Hayata Geçiriyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak Ata Eğitim Merkezi’ni hayata geçireceklerini açıkladı. Seçer, "Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil; Türkiye’nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak Ata Eğitim Merkezi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Seçer, "Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil; Türkiye'nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı'nda; idareden gelen 25, komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 42 madde görüşüldü.

"ATA EĞİTİM MERKEZİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Seçer, geçen hafta Gülnar'da yaşanan orman yangınını söndürmek için mücadele eden kurum, kuruluş ve görevli personele teşekkür ederek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Gülnar orman yangınına ilk andan itibaren müdahale eden Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye teşkilatını güçlendirmek adına gerçekleştirdikleri yeniliklerden bahseden Başkan Seçer, "563 itfaiye eri ile Mersin'e hizmet ediyoruz. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmek adına önemli bir ilke imza atıyoruz; Ata Eğitim Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil; Türkiye'nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz. Son derece çağa uygun, modern bir tesis. Şu anda yapımı devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra da faaliyete sokacağız" diye konuştu.

"İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN 7 AYDIR BAKANLIKTAN ONAY BEKLİYORUZ"

İtfaiye teşkilatını güçlendirmek adına, itfaiye eri kadrosuna atama iznini ilgili bakanlıktan istediklerini de aktaran Başkan Seçer, "282 yeni itfaiye eri alımı için 28 Şubat 2022 tarihinde Çevre Bakanlığı'na bir yazı yazarak, itfaiye eri kadrosuna atama izni talep ettik. Ancak ne yazık ki, yazının üzerinden 7 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, olumlu bir netice ile bize dönülmedi. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatını, Türkiye'de örnek bir teşkilat haline getirmek istiyoruz. Eğitim merkezimizle, araç gereçlerimizle, personelimizle… Teşkilatımıza yeni araçlar ve ekipmanlar kazandırdık. Bu konuda bütçeye acımadık, çünkü bizim için esas olan insanların en başta can ve sonrasında mal güvenliğidir" dedi.

"RAUF DENKTAŞ PARKI'NA BİR ÇİVİ ÇAKMAMIZ İÇİN ORANIN TAHSİSİ GEREKİYOR"

Başkan Seçer, Anamur ilçesindeki Rauf Denktaş Parkı'nın tahsisiyle ilgili Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın değerlendirmeleri üzerine, "Biz yönetime geldiğimizde Rauf Denktaş Parkı'nda, halkın kullanacağı bir tuvalet dahi yoktu. Bizim oraya bir çivi çakmamız için, oranın tahsisinin bizde olması gerekiyor. Biz 3,5 yıldır bu parkın tahsisini istedik. Hatta biz denize bakan bölgesini de istedik ki; vatandaş oradan denize girsin diye. O park 30 dönüm diye biliyorum. Mevzuat gereği de bizim sahamızda olması gereken bir yer. Tahsisi bize yapılmadığı için, park olduğu gibi duruyor. Olan halka oldu, ben onu anlatayım halk takdir etsin. Ancak, mevzuat gereği o park zaten bugüne kadar bana verilmek durumundaydı. Verilseydi pırıl pırıl bir parkınız olacaktı. Konu bundan ibaret" yanıtını verdi.

Başkan Seçer, Anamur Hali ile ilgili de "Bizim kimsenin işini engelleme gibi bir durumumuz yok. Oraya hal yapmak istiyoruz. Tahsis istedik, hatta biraz da maliyetli olacak, ama biz biliyoruz ki, Mersin'deki hanemize gelir olarak kaydettiğimiz hal rüsumlarının önemli bir kısmı, o bölgede yetişen ürünlerden geliyor. Oraya da yakışır bir hal yapalım dedik, ama bu konuda da sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.

"TARSUS GÜRLÜ'YE ÇOK FONKSİYONLU KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ YAPACAĞIZ"

Tarsus Gürlü Katı Atık Depolama Alanı'nın tahsisinin, Milli Emlak'tan çok yakın bir zamanda geldiğini söyleyen Başkan Seçer, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Oradan evsel atıkları, katı atıkları taşımak zorunda kalıyorduk buradaki yere. Bu da bize ciddi bir maliyet getiriyordu. Orayı süratle çok fonksiyonlu katı atık depolama tesisi yapacağız. Tehlikeli, az tehlikeli, çok tehlikeli, kimyasal atıklar gibi çok güzel yeni işlevler yükleyip, bir tesis haline getireceğiz" dedi.