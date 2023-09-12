Vahap Seçer, Emlak Sektörü Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Emlak Sektörü Eğitim Semineri'ne katıldı.

MTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, MTSO Başkanvekili Cem Bucuge, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, 39 Nolu Emlak ve Destek Faaliyetleri Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, Master Türk Grubu Başkanı Gökhan Taş, oda başkanları, üyeler ve emlak sektöründen iş insanları katıldı.

"MERSİN'İN TANITIMI EMLAK SEKTÖRÜYLE BAĞLANTILI"

Mersin'in tanıtımının emlak sektörüyle bağlantılı olduğunu belirten Başkan Seçer, "Çünkü tanınmayan bir ürüne rağbet olmaz. Onun için milyonlarca dolar harcanır reklam yapılır. Bir ürün çıkar, bir marka oluşur, ürün üretilir, kimse bilmiyorsa rafta kalır ama biliyorsa, iyi bir iletişim kurulmuşsa, topluma anlatılmışsa kapış kapış satılır. Üretim artar, fiyatları artar çünkü talep vardır. Mersin'in değerinin artmasının temel sebebi Mersin'in hareketliliği, Mersin'in tanınma oranının artmasıdır. Mersin gibi müstesna bir kentin belediye başkanı olmaktan son derece mutluyum ve onurluyum" diye konuştu.

"MERSİN, MEVLANA GİBİ HERKESİ KUCAKLADI"

Mersin'in genç ve kapasitesi olan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, ancak bu kapasitelerin tam olarak kullanılamadığını kaydetti. Mersin'in güzelliklerinin ve kapasitesinin tanıtılması gerektiğine değinen Başkan Seçer, "Ne kadar çok basında yer alırsanız, ne kadar çok başarılı siyasetçi çıkarırsanız, ne kadar çok başarılı sporcu, sanatçınız olursa ne kadar çok başarılı iş insanınız olursa iyiye dair ne kadar güzel işler yaparsanız kentiniz o kadar iyi tanınır. Biz iyi tanınmak istiyoruz çünkü iyiyiz, çünkü güzeliz. Bu kadar rengarenk, renk cümbüşü bir demografi, huzurlu Türkiye'de kaç tane kent var? Herkes gayet güzel, mutlu, huzurlu. Her çeşit insan var. Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den, Güney'den Orta Anadolu'dan, hatta Arap yarımadasından, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan; herkes burada. Mersin, Mevlana gibi herkesi kucakladı" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN MERSİN'İ TERCİH ETMESİNDE BİZİM UYGULAMALARIMIZIN ROLÜ BÜYÜK"

Emlak sektörünün gelişmesinde üniversite öğrencilerinin Mersin'e gelmesinin de payı olduğunu aktaran Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Mersin'de 4 tane üniversite var; iki vakıf, iki devlet üniversitesi, bir tanesi yeni açıldı ve hızla gelişiyor. Mersin Üniversitesi'ne rağbet arttı. Belediyemizin uygulamalarının çok büyük bir rolü var. Bunu siyasi bir reklam olarak almayın. Türkiye'nin neresinde 1 TL öğrenci otobüsü fiyatı; nerede 6 liraya yemek alıyor. Nerede çamaşırhaneye gidiyor, çayını kahvesini içiyor, çamaşırını yıkıyor para ödemiyor, hangi okuma salonuna giriyor, çay kahve içiyor, çorbasını bedava içiyor, isterse 6 liraya yemek alıyor, belediyenin yemeğini yiyor. 24 saat açık okuma salonunda ders çalışıyor. Çocuk evinde sobasını yakıyor mu ki oraya geliyor. O kadar çok rağbet var ki randevuya bağladık ve iki saati geçemiyor"

KONUT FİYATLARI HAKKINDA: "BUNLAR SUNİ FİYATLAR"

Konut fiyatlarında ki artışı değerlendiren Başkan Seçer, fiyatların 'suni' olduğu tahmininde bulunduğunu belirterek, "Çünkü ekonomik dengeler, pandemi, siyasi gerilimler, seçimler, ekonomiyi alt üst etti. Yurtdışının bize bakışını olumsuz etkiledi. Para gelmeyince, güven olmayınca, güvenin olmadığı yere sermaye gelmez. Kavga olan yere hiç gelmez. Durum bundan ibaret. Biz de muztaribiz, vatandaşta. Şimdi kim kaç paraya ne satıyor herhalde kimse farkında değil. Büyük dengesizlik var" dedi.

"2.DÖNEMİMİZ İÇİN HALKIMIZA SOSYAL KONUT PROJEKSİYONU SUNACAĞIZ"

Mersinde konut yapacak arsa sorununun aşıldığını, lüks, orta ve orta üst gelirliler içinde konut sorunu olmadığının altını çizen Başkan Seçer, "Mersinde sosyal konut sorunu var, bütün mesele bu. Bu kadar dengesizlik olmaz. Gelir dağılımı, adaletsizlik, gelir gidere yetmiyor ama fiyatlar da tamamen köpük fiyatlar. Bunların zaman içinde dengeye oturacağını düşünüyorum. Son söz olarak sosyal konut konusunda bir şey söylemek istiyorum. 2. dönem belediye başkanlığımda, mutlaka kazanacağız, siyaset iddia işidir, takdiri halk verecek. Belediyeler sosyal konut yapıp satmaz, kiraya da verebilir. Bunun modelleri var. Bu konuda da arkadaşlar çalışıyor. Yapalım bin, 2 bin, 5 bin sosyal konut, belediye olarak bunları kiraya verelim, biraz rahatlatalım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

BUCUGE: "SEKTÖRÜMÜZ GİZLİ BİR FABRİKASI OLMAYAN BACA GİBİ"

Emlak ve inşaat sektörünün her geçen gün daha da büyüme kaydettiğini ve büyük bir potansiyel taşıdığını belirten MTSO Başkanvekili Cem Bucuge ise "İnşaat ve emlak sektöründe 2022 verilerine göre 4 bin 512 kişi faaliyet gösteriyor. Geçen seneye göre yüzde 13'lük bir artış anlamına geliyor. Emlak ve inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 73 bin 219. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış anlamına geliyor. Bir fabrika açıldığında 500 kişi veya bin kişi istihdam edildiğinde çok ciddi bir rakam olarak nitelendirilir. Sektörümüzde aslında bir bacasız fabrika olarak nitelendirilebilir" dedi.

Konuşmaların ardından gayrimenkul sektörünün duayenlerinden Gökhan Taş, Başkan Seçer'e imzalı kitabını hediye etti. Ardından seminere katkılarından ötürü, aralarında Başkan Seçer'in de bulunduğu katılımcılara plaket takdim edildi.