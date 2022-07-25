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Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası

İhlas Haber Ajansı - Oğulcan Öner - Yerel
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Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası Kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Düzceli manav, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır.

Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası

DÜZCE - Kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Düzceli manav, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır. Karpuzun tok bir ses vermesi gerekir. Kavun gibi onun da desen yapısı çok önemlidir" dedi.

Düzce'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavun ve karpuzlar tezgahları süslüyor. Tezgahında çeşit çeşit ürün satan manav Kadir Yılmaz da, kavun ve karpuz seçmenin püf noktalarından bahsetti. Vatandaşların düzgün kavun bulmaya çalışırken, tezgahtaki diğer ürünlere zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Kavunu test ederken dışından ezmek yanlıştır. Çünkü kabuğuna bastırılan kavun normal olarak hasar alıyor. Bundan dolayı da ürünü alacak bir sonraki kişi, tezgahta düzgün kavun bulamıyor. Artık temmuz ayındayız. Kelek mal olmaz. Aksine güneş yanığı dediğimiz karpuzlar tezgahta bekler. Eğer tecrübeli bir manavın önerilerini ciddiye alırsanız lezzetli bir meyve tüketirsiniz" dedi.

"İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır"

Karpuzun soğutulduktan sonra tüketilmesini öneren Yılmaz, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır. Karpuzun tok bir ses vermesi gerekir. Kavun gibi onun da desen yapısı çok önemlidir. Karpuz koyu bir renk ile açılmaya başlar ve güneş yanığı aldıkça da olgunlaşır" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Oğulcan Öner - Yerel

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