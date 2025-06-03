Uzman Veteriner Hekimden Bayram Seyahati İçin Uyarılar

Uzman Veteriner Hekimden Bayram Seyahati İçin Uyarılar
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Eskişehir'de veterinerlik yapan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, bayram tatilinde evcil hayvanları ile uzun yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara mikroçip ve kuduz aşısı şartlarını hatırlatarak, hayvanların konforu için sakinleştirici ürünler kullanılmasını önerdi.

Eskişehir'de veterinerlik yapan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, bayram tatilinde evcil hayvanı ile uzun yolculuğa çıkacak vatandaşların zorunlu mikroçip ve kuduz aşısı prosedürüne dikkat etmesi gerektiğini belirterek yolculuk sırasında sakinleştirici ürünler kullanılmasının tavsiye edildiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara evcil hayvanlarıyla uzun yolculuğa çıkmayı düşünen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Seyahatlerde mikroçip ve kuduz aşısı uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden Kara, uzun yolculuklarda hayvanların rahat edebilecekleri geniş kutuların tercih edilmesini ve sakinleştirici ürünler kullanılmasını tavsiye etti. Kısa süreli yolculuklarda ise emanet bakabilecek birisi varsa kedilerin evde bırakılmasını öneren Kara, uzun seyahatler olmadığı sürece besleme yapılmasının da önerilmediğini aktardı.

"Hayvanın rahat edebileceği geniş bir taşıma çantası ile seyahat etmeniz önemli"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Özellikle tren ya da otobüs yolculuğu yapacak hasta sahiplerimiz için mikroçip ve kuduz aşısı zorunluluğu var. Hatta kuduz aşısının 1 seneyi geçmemiş olması ve 1 aydan önce yapılmış isteniyor. Uzun seyahatte hayvanın konforunu sağlamak için bizim seyahat öncesi kullandığımız bazı sakinleştirici ürünler oluyor. Onların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Hayvanın rahat edebileceği geniş ve konforlu bir taşıma çantası ile seyahat etmeniz de önemli" dedi.

"Kedilerin yol stresine sokulmasını tavsiye etmiyoruz"

Birkaç gün gidiliyorsa kedileri seyahate götürmenin çok doğru olmadığına dikkat çeken Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem yolculuk hem de farklı bir ortama gitme durumları onları strese sokabiliyor. Birkaç günlük seyahatlerde kedilerin evde kalmasını tavsiye ediyoruz. Yol stresine sokulmasını tavsiye etmiyoruz. Eve gelip hayvanı kontrol edebilecek birisi varsa kedilerin evde kalması daha iyi. Ancak seyahat çok daha uzun bir süreliyse kediler de götürülebilir. Kısa süreli yolculuklarda hayvanlara mama ve su verilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu bulantıya sebep olabiliyor. Mesela yolculuk 10 saat gibi uzun sürüyorsa mutlaka mama ve su ihtiyacı karşılanmalı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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