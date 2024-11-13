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Uzman Doktor Muhammed Taha Demirci Öğrencilerle Buluştu

Uzman Doktor Muhammed Taha Demirci Öğrencilerle Buluştu
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Türkeli Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen etkinlikte, Çocuk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Taha Demirci öğrencilerle bir araya geldi. Sağlıklı yaşam ve dini eğitim konularında deneyimlerini paylaşarak moral kaynağı oldu.

Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Taha Demirci, öğrencilerle buluştu.

Türkeli Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda "Her Ay Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında bu ay Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan Uzman Çocuk Doktoru Muhammed Taha Demirci konuk oldu. Programa İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü de eşlik etti.

Suffe Yatılı Kız Kur'an Kursu Konferans Salonunda düzenlenen programda, kendisi aynı zamanda hafızlık eğitimi almış bir doktor olan Muhammed Taha Demirci, davete icabet ederek öğrencilerle buluştu. Hoş sohbeti ve bilgi dolu sunumuyla öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı olan Demirci, tıp ve dini eğitim arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu ve öğrencilik yıllarındaki deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin sağlıklı yaşam, çocuk sağlığı ve dini eğitim konularında önemli bilgiler edindiği bu özel etkinlik, öğrencilerin moral ve motivasyonuna olumlu katkılar sağladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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