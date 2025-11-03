Uzak Doğu'dan gelen ayakkabılar alarm veriyor

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, son dönemde özellikle Uzak Doğu merkezli internet siteleri üzerinden gelen ürünlerin hem kalitesiz olduğunu hem de tüketici sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında ülkeye getirilmesinin kısıtlandığını bildirmesi ayakkabı sektöründe olumlu karşılandı.

İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşımının teminini amaçlayan düzenlemenin üreticiyi de tüketiciyi de koruyacağı belirtiliyor.

Türk ayakkabıcı imalatçıları, aralarında ayakkabının da bulunduğu yüksek risk taşıdığı belirlenen ürün gruplarının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin kısıtlamasının tüketici sağlığını korumasını, çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim yapan yerli firmaları öne çıkarmasını öngörüyor.

Türkiye'nin önemli ayakkabı üreticisi illerinden Gaziantep'teki imalatçılar, Ticaret Bakanlığının yüksek risk taşıyan ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin hızlı kargo ve posta yoluyla ülkeye girişini kısıtlamasının, tüketici ve yerli üreticinin korunması açısından desteklediklerini belirtti.

Gaziantep'teki ayakkabı imalatçıları, son dönemde özellikle de Uzak Doğu merkezli internet siteleri üzerinden gelen ürünlerin hem kalitesiz olduğunu hem de tüketici sağlığını tehdit ettiğini iddia etti.

Kısıtlamanın yerli üreticiyi koruyarak kalite standartlarını yükselteceğine inandıklarını dile getiren sektör temsilcileri, bu süreçte çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim yapan Türk firmaların öne çıkacağını ve yerli markaların rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

"Bu ürünlerin en başında ayakkabı ve terlik gelmekteydi"

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, "182 parça üründe 148'inde insan sağlığına zararlı kimyasalların olduğu tespit edildi. Bu ürünlerin en başında ayakkabı ve terlik gelmekteydi. Bunları kullanan vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Özellikle e-ticaret siteleri ile yurt dışından gelen ayakkabıların insan sağlığına zararlı kanserojen kimyasallar barındırdığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerle tespit edildi" dedi.

Türkiye'de en fazla ayakkabıyı sırasıyla İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Konya'nın ürettiğini bildiren İnce, kayıtlara göre ayakkabı sektöründe 80 bin kişinin çalıştığını ifade etti.

"Daha kaliteli ayakkabı üretiyoruz"

İnce, geçen yıl 1 milyar 200 milyon dolar seviyelerinde ihracat, 1 milyar 700 milyon dolar civarında ise ithalatın yapıldığını bildirerek, sektörün geçmişteki ihracatının ithalattan çok daha fazla olduğunu dile getirerek, "Ayakkabıda bir ithalat patlaması var. İthalata karşı devletimizden bir koruma talep ettik. Şu an halen ithalat hızlı şekilde devam ediyor. Bu açıdan düşünüldüğünde rekabetimizi artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın en iyi ayakkabısını üretmeye talip ülkeyiz"

Sektörün en büyük sorunlarından birinin son zamanlardaki e-ticaret üzerinden Türkiye'ye gelen ayakkabılar olduğunu vurgulayan İnce, "Bu ayakkabıların üretim yeri, kalitesi ve sağlık açısından belirsizlikleri bulunuyor. Bununla ilgili kendimizi yetkililere iyi ifade ettik, 30 avroluk bir ürün fiyat sınırı getirildi. Bunun yanında gelen ayakkabı, terlik ve çantaların teste sunulması yönünde Ankara ile temasa geçtik. 182 parça üründe 148'inde insan sağlığına zararlı kimyasalların olduğu tespit edildi. Bu ürünlerin en başında ayakkabı ve terlik gelmekteydi. Bunları kullanan vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Biz doğayla dost, insan sağlığına zararı olmayan ürünleri kullanarak daha kaliteli ayakkabı üretiyoruz. Biz Avrupa'nın en iyi ayakkabısını üretmeye talip ülkeyiz. Bu sürecin ayakkabılarımıza etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyat olarak iyi ama sağlık açısından kötüydü"

Devletin güçlü desteğiyle üretime devam edeceklerini belirten İnce, "Uzak pazarlarda kendimize yeni fırsatlar oluşturacağız. Daha niş ürünlerle Made in Türkiye ve yılların emeği sonunda yakaladığımız bu güzel ivme ile yeni başarıları yakalayacağız. Türkiye'nin ilk ayakkabı terlik ihtisas organize sanayi bölgesi Gaziantep'te 1 milyon 800 metrekare alanda yakın bir zamanda inşaatına başlanacak ve buralarda Türkiye'nin ayakkabı terlik sektöründeki üretim gücünü tüm dünyaya gösterme imkanı yakalayacağız. Dünya markalarına ayakkabı, terlik ve çanta üretecek bir altyapıyı da oluşturmuş olacağız. Devletimizin desteğiyle ayakkabı mesleki eğitim merkezlerimiz, meslek liselerimiz, meslek yüksekokullarımız, üniversitemiz ve yüksek lisans programlarımızla da sektörün ihtiyacı olan nitelikli mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışma arkadaşlarımız da yetiştirmeye devam edecek altyapıyı oluşturmuş bulunmaktayız. Devletin destekleriyle kapasite artırımına giderek yeni teknolojilere ulaşarak başarı yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Ayakkabıcı su gibidir akar ve yolunu bulur"

Türkiye'nin ayakkabı terlik sektöründe kalite, fiyat, çeşitlilik ve moda bakımından dünyayla rekabet edebilecek bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan İnce, "Dünya ayakkabı ihracatındaki payımızı arttırmak için kendimizi yenilememiz gerekiyor. Artık babadan kalma yöntemlerle üreterek, satarak para kazanmanın şekli değişti. Bizler de değişikliğe ayak uydurmaya gayret göstereceğiz. 2022 yılına kadar ithal ürün ayakkabı terlik tutarının ve sayının tabanın 90 milyon bandında olduğu 2025 yılına geldiğimizde bu rakamın 300 milyon adete ulaştığını üzülerek görmekteyiz ve bunun büyük bir kısmı Uzak Doğu, Çin ve Vietnam ürünü olmasına rağmen ne yazık ki Portekiz, İspanya ve İtalya'dan da yüklü miktarda ayakkabının geldiği görülmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP