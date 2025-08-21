Uyuşturucu İddiasıyla Hayatını Kaybeden Avukatın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve kullandıktan sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi'nin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.İ., "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan G.İ., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadın avukat Göksu Çelebi, Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Çelebi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren avukat Çelebi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç avukatın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Çelebi'nin bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.