Haberler

Üstüngel Arı, 'Baki Kalan' ile Edebiyat Ödülü Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldaklı yazar Üstüngel Arı, romanı 'Baki Kalan' ile Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri'nde Yetişkin Edebiyatı Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde edebiyatın toplumsal gücüne vurgu yapıldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldaklı yazar Üstüngel Arı, The Kitap Yayınları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri'nde "Baki Kalan" adlı romanıyla Yetişkin Edebiyatı Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu'ndaki Minoa Pera'da yapıldı. Edebiyat ve akademi dünyasından birçok ismin katıldığı törende, edebiyatın toplumsal ve kültürel birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

Üstüngel Arı, dokuz yıl aradan sonra yayımladığı yeni romanının ödüllendirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle dokuz yıl aradan sonra yeni bir roman yazmış olmak ve bu romanın böyle güzel ve anlamlı bir ödülle taçlandırılması benim için büyük bir gurur. Romanı yazdığım süre boyunca benden desteklerini esirgemeyen sevgili eşim Nisanur Süzgün Arı'ya, The Kitap Yayınları ailesine ve beni bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Romanın, hayatının son dönemlerinde geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan eski bir devrimci Baki Bey'in hikayesini anlattığını belirten Arı, "Baki Kalan"ın bireysel ve toplumsal hafıza arasında kurduğu bağın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Romanın arka kapak yazısında ise şu ifadelere yer veriliyor:

"İnsan nasıl anlardı ki öldüğünü? Ölmek şayet, yaşamayı, mücadeleyi, ümit etmeyi, heyecan duymayı, aşık olmayı bırakmak anlamına geliyorsa, Baki Bey çoktan ölmüş olmalıydı."

"Baki Kalan", geçmişiyle yüzleşmekten kaçan Baki Bey'in eski bir dostunun cenazesiyle başlayan içsel yolculuğunu konu alıyor. Gençlik yıllarındaki siyasi mücadelelerden yarım kalan bir aşka, otoriter bir babadan aile trajedilerine uzanan hikayede, kişisel ve toplumsal travmalar iç içe işleniyor.

Keskin gözlemleri, ironik dili ve doğal diyaloglarıyla dikkat çeken Üstüngel Arı, romanında insanın kendi hayatına dışarıdan bakabilme cesaretini sorgularken okuru hem düşündürmeyi hem de gülümsetmeyi başarıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.