Üstüngel Arı, 'Baki Kalan' ile Edebiyat Ödülü Kazandı

(ZONGULDAK) - Zonguldaklı yazar Üstüngel Arı, The Kitap Yayınları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri'nde "Baki Kalan" adlı romanıyla Yetişkin Edebiyatı Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu'ndaki Minoa Pera'da yapıldı. Edebiyat ve akademi dünyasından birçok ismin katıldığı törende, edebiyatın toplumsal ve kültürel birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

Üstüngel Arı, dokuz yıl aradan sonra yayımladığı yeni romanının ödüllendirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle dokuz yıl aradan sonra yeni bir roman yazmış olmak ve bu romanın böyle güzel ve anlamlı bir ödülle taçlandırılması benim için büyük bir gurur. Romanı yazdığım süre boyunca benden desteklerini esirgemeyen sevgili eşim Nisanur Süzgün Arı'ya, The Kitap Yayınları ailesine ve beni bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Romanın, hayatının son dönemlerinde geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan eski bir devrimci Baki Bey'in hikayesini anlattığını belirten Arı, "Baki Kalan"ın bireysel ve toplumsal hafıza arasında kurduğu bağın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Romanın arka kapak yazısında ise şu ifadelere yer veriliyor:

"İnsan nasıl anlardı ki öldüğünü? Ölmek şayet, yaşamayı, mücadeleyi, ümit etmeyi, heyecan duymayı, aşık olmayı bırakmak anlamına geliyorsa, Baki Bey çoktan ölmüş olmalıydı."

"Baki Kalan", geçmişiyle yüzleşmekten kaçan Baki Bey'in eski bir dostunun cenazesiyle başlayan içsel yolculuğunu konu alıyor. Gençlik yıllarındaki siyasi mücadelelerden yarım kalan bir aşka, otoriter bir babadan aile trajedilerine uzanan hikayede, kişisel ve toplumsal travmalar iç içe işleniyor.

Keskin gözlemleri, ironik dili ve doğal diyaloglarıyla dikkat çeken Üstüngel Arı, romanında insanın kendi hayatına dışarıdan bakabilme cesaretini sorgularken okuru hem düşündürmeyi hem de gülümsetmeyi başarıyor.