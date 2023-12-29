Türkiye'de Yakalanan İncil ve Tevratların Yüzde 99'u Sahte

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Türkiye'de yakalanan İncil ve Tevratların yüzde 99'unun sahte olduğunu belirterek, "Ülkemizde bu kadar yoğun olmasının sebebini bir misyoner faaliyeti olarak görüyorum. Ülkemizde yüzlerce İncil ve Tevrat basıp bir algı operasyonu oluşturuyorlar. Hiçbir zaman bu oyunlara fırsat vermemeliyiz" dedi.

USKAD Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, Türkiye'ye bir merkezden aktif bir şekilde bağlantı kurularak İncil ve Tevrat girme furyasının başladığını söyledi. Son 5 yılda yüzlerce sahte İncil ve Tevrat'ın yakalandığını aktaran Karabayram, "Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek müze müdürlükleri bununla ilgili ciddi mücadele veriyor. Buradan çok açık ve net bir şekilde şunu bir deklare etmemiz gerekiyor. Yakın zamanda Bursa'da 2 bin yıllık bir İncil yakalandığı bildirildi. Hayretler içinde haberi okudum. Bursa'da basına yansıyan İncil sahte, yetkilileri arayıp bilgi almaya çalıştım. Burada hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Yazma Eserler Genel Müdürlüğümüz, geçenlerde Rami Kütüphanesi'nde bir sergi açtı. Bu sergide sahte İnciller gösterildi, ülkemiz aydınlatıldı. Onlara teşekkür ediyoruz ama yeni bir şekilde halkımızı bilgilendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Sahte ve içeriklerin hepsi uydurma"

Misyonerlerin Türkiye'nin dört bir tarafında İncil dağıtmaya başladığını söyleyen Karabayram, "Türkiye'de internet sitelerinde yüzlerce İncil yakalandığını görüyorsunuz. İstanbul, Mardin, Hakkari, Isparta, Türkiye'nin her noktasında bir İncil yakalanıyor. Kim üretiyor bunları? Böyle bir İncil'in ülkemizde olabilme ihtimali sıfır. Bunların tamamen birileri tarafından ticareti yapılıyor. Çünkü ciddi bir vurgun yapıyorlar. 10 milyon dolar diyor, 2 bin yaşındaymış. Nereden uyduruyorsunuz. Hangi testi yaptın, hangi uygulamadan geçirdin bunu. Bugün Türkiye'de bu konunun testleri var. Bunlarla ilgili ülkemizde özel testler, analizler yapılıyor. Yakalanan 100 eserin 99'u sahte çıkıyor. Yakalanan İncillerdeki içerikler uydurma. İçeriği kimse bilmiyor, değişik değişik diller kullanılıyor. İçine basılan Hz. İsa resimleri tamamen baskı modellemesiyle yapılmış. Üzerinde özel eskitme yapılıyor. Altın varak havası verilen, altın tozu havası verilen bildiğimiz boyadır. Hamur kağıdı, papirüs kağıdı gibi yutturmaya çalışıyorlar. Bir de onun içerisine ceylan derisi katıyorlar, köşebentle de yapıştırıyorlar. Teknik olarak baktığınız zaman inanamayacağınız boyutta uydurma. Buna aldanan vatandaşlarımız var. Arkadaşlar aldanmayın" dedi.

"Kamuyu bilgilendirici bir kısa film yapılmalı"

Yahudi nüfusundan fazla Tevrat'ın Türkiye'ye sokulduğunu dile getiren Karabayram, "İncil, hakeza öyle. Bunlar misyonerlerin işleridir. Bu define kaçakçılarının tamamı bir senaryo üzerine kurgulanmış, gene ilçe emniyet güçlerimiz yakalamış, gene kesin bir tane mağdur ile buluşup ona orijinal diye satacaklardı. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışma yapılması lazım. Yazma Eserler Genel Müdürlüğümüz, bize ait orijinal yazma eserlerinin kurtarılması hem de bu sahtekarların oyunlarını bir bir sergilediler. Ama bir eksiğimiz kaldı, bu noktada bilgilendirici bir kısa film yapılması, kamu spotu yapılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ciddi projelere imza attı, kültürel varlıkların ülkeye kazandırılması açısından ve kültürel varlıkların korunması açısından bir altın çağ dönemini başlattı. İnsanların dolandırılmaması ve kaçakçıların önüne geçmek için kısa film şart" ifadelerine yer verdi.

"Kalpazanların oyunlarına gelmesinler"

Bursa'da yakalanan ve 10 bin dolar değer biçilen İncil'in orijinal olmasının imkansız olduğunu kaydeden Cemil Karabayram, "Barnabas'ın İncil'i diyorlar. Dünyada İncil'den 4 tane var. Çok sayıda basılmış, her gün bir İncil yakalanıyor. Biran evvel bununla ilgili tedbir almamız gerekiyor. Kalpazanların oyunlarına gelmesinler. Ülkemizde bu ve buna benzer bir İncil'in bulunması mümkün değil. Bu hayallerden vazgeçilsin. Uzun yıllardan beri böyle bir furya almış başını gidiyor. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"Taklit bile değil, sahte"

Dolandırılan kişilerin de zaten yasal olmayan bir iş yaptıkları için kendilerini gün yüzüne çıkarmadıklarına değinen Karabayram, "Ne yazık ki ülkemizde bu kadar yoğun olmasının sebebi, bunu bir misyoner faaliyeti olarak görüyorum. Yani ülkemizde yüzlerce İncil ve Tevrat basıp bir algı operasyonu oluşturuyorlar. Hiçbir zaman oyunlarına fırsat vermemeliyiz. Orijinal eserden bir taklit eser üretmiş, bunda bir emek var. Bırakın taklidi, bu sahte. Buna taklit bile diyemiyorsunuz. Ama peşinden koşan insanlar var. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşmak isteyen kişiler var. Bunlar hiçbir zaman muvaffak olamayacaklardır" açıklamasında bulundu. - ANTALYA