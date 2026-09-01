Uşak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı İçin Özel Film Hazırlandı

(UŞAK) - Uşak Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlattığı özel filmi sosyal medya hesabından paylaştı. Filmde, işgal kuvvetlerinin çekilirken ateşe verdiği Uşak ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eşme ilçesine bağlı Takmak Köyü'nde verdiği tarihi emir canlandırıldı.

Uşak Valiliği tarafından hazırlatılan filmde, Milli Mücadele süreci anlatıldı.

Filmde, Mustafa Kemal Paşa'nın Takmak Köyü'nün Mezikler mevkisinde bulunan ve günümüzde "Gazi Dalı" olarak bilinen meşe ağacının altında verdiği, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları! Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrine yer verildi.

Ayrıca Türk ordusunun İzmir'e doğru ilerleyişi ve Yunan ordusunun Anadolu'dan çekiliş süreci tarihi sahnelerle canlandırıldı.

UŞAK VALİLİĞİ: "AYNI RUH VE AYNI İNANÇLA NİCE YILLARA"

Uşak Valiliği, filmle birlikte paylaştığı mesajda, şehrin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlanarak, "1 Eylül 1922, ecdadımızın vatan uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz irade ve kahramanlığın zaferle taçlandığı şanlı bir gündür" denildi.

Mesajda, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'de hayatını kaybedenler anılarak, "Şanlı ecdadımızın emaneti Uşak'ımızda, aynı ruh ve aynı inançla nice yıllara" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA