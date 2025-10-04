Uşak Üniversitesi'nde Filistin İçin Dua Programı

Uşak Üniversitesi'nde Gazze ve Filistin halkı için özel bir dua programı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camisinde düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, üniversite yönetimi, akademisyenler, idari personel, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Uşak İl Müftüsü Mesut Harmancı tarafında okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Gazze'de yaşanan zulme ve Sumud filosuna dikkat çekildi. Katılımcılar tekbir getirerek Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.

'Uşak'tan Gazze'ye Direnişe Bin Selam, sloganıyla İsrail zulmüne karşı çıktıklarını gösteren katılımcılar, "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Katil İsrail Filistin'den Defol" pankartları ile Türk ve Filistin bayrakları taşıdılar.

Filistin'de yaşananların bir soykırım olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, burada okunan duaların vicdanların haykırışı olduğunu vurguladı.

Rektör Savaş, "Ümmetin acılarına sessiz kalamayız.Gazze'de yaşananlar yüreğimizi yakıyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. İnsanlık değerlerini savunan herkes bu zulme karşı çıkmalıdır. Gazze'de akan kanın durması, çocukların ölmemesi için vicdanı olan herkes harekete geçmelidir. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmak insanlığın ortak görevidir." dedi.

Etkinlik nohut-pilav dağıtımıyla sona erdi. - UŞAK