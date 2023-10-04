Uşak'ta Karaağaç Kapalı Pazaryeri hizmet vermeye başladı

UŞAK - Uşak Belediyesi'nce geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Karaağaç Düğün Salonu ve Kapalı Pazaryeri, pazar alışverişi yapmak isteyen vatandaşlara kapılarını açtı.

Karaağaç Mahallesi Gediz Yolu üzerinde bulunan, Karaağaç Şehitler Stadyumunun yan kısmında yer alan kapalı pazaryeri, aktif hale gelerek bölgede yaşayan 15 binden fazla kişinin alışveriş ihtiyacını gidermeye başladı. Uşak Belediyesi tarafından mahalle halkının ihtiyaçları gözetilerek inşa edilen tesis, Çarşamba günleri kurulacak pazar ile bölgede yaşayan vatandaşların kent merkezine gitme zorunluluğunu da ortadan kaldırmış oldu.

Vatandaş Her Ürüne Kolayca Ulaşabilecek

İçerisinde bulunan 56 manav ve 8 tuhafiye alanı ile hizmet veren pazaryerinde; zeytinci, peynirci, balıkçı ve çay ocağı olmak üzere 4 adet dükkan da yer alıyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayan tesis, olumsuz hava şartlarının etkisini de en aza indirerek temiz ve konforlu bir alanda alışveriş imkanı sunuyor. Öte yandan net 1250 metrekarelik kullanım alanıyla hizmete açılan Karaağaç pazaryerinin aktif hale gelmesiyle birlikte; Uşak il merkezinde halka hizmet veren pazaryeri sayısı 10'a yükseldi.

"Sözlerimizi Yerine Getirdik"

Karaağaç Kapalı Pazaryeri'ne giderek pazar esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; bu tesisin daha önceden bölge halkına söz verdikleri ve ivedilikle yapımını tamamlayarak hizmete açtıkları bir proje olduğunu söyledi. Yapılan kura çekimi sonucu manav, tuhafiye, zeytinci, peynirci, balıkçı ve çay ocağı esnaflarının yerlerinin belirlendiğinin altını çizen Çakın; "Bugün ilk defa kurulan pazarımızda esnafımızı ziyaret ettik ve gördük ki hem esnafımız hem de alışverişe gelen vatandaşlarımız burada olmaktan çok mutlu. Ferah, kaliteli ve konforlu bir alanı, en önemlisi de bölge için bu denli ihtiyaç olan bir tesisi hizmete sunmuş olmaktan dolayı biz de çok mutlu olduk. Ben pazaryerimizin bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Çakın üst katta bulunan düğün salonunun da bir süredir aktif olarak hizmet verdiğini hatırlatarak, Anıttepe TOKİ evlerinde yerleşimin de tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların pazaryerine teveccühünün artacağını düşündüklerini ifade etti.

Vatandaşlar ve Esnaf Hizmetten Çok Memnun

İlk kez kurulan ve bölge halkının büyük memnuniyetle karşıladığı pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlar, yapı tasarlanırken her detayın düşünüldüğünü ve tertemiz bir tesisin hizmete açıldığını belirtti. Başkan Çakın'a bölgeye yaptığı büyük yatırımlardan dolayı özellikle teşekkür eden vatandaşlar; bölgenin ilk defa bu kadar değer gördüğünü ve Kapalı Pazar Yeri, Düğün Salonu ve Karaağaç Gençlik Parkı gibi hizmetler sayesinde genç yaşlı herkesin bu mahallede yaşamaktan keyif alır hale geldiğini vurguladı. Pazaryeri esnafı ise tesisin ferah ve havadar olmasının kendileri için çok memnun edici olduğunu belirterek; Başkan Çakın'a kendilerine sağladığı bu ortamdan dolayı şükranlarını ilettiler.