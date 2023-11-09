Uşak'ın üstyapısı her geçen gün daha da güçleniyor Uşak Belediyesi, şehrin yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla kentin dört bir noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Uşak'ın üstyapısı her geçen gün daha da güçleniyor

Uşak'ın üstyapısı her geçen gün daha da güçleniyor

UŞAK - Uşak Belediyesi, şehrin yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla kentin dört bir noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ana arteller, ara sokaklar ve caddeler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her bölgeye ulaşan Uşak Belediyesi, Aybey Mahallesi Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nde de sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek ve ekiplere kolaylıklar dilemek için bölgeye ziyaret gerçekleştiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yolun son durumu hakkında bilgi alarak, personele tatlı ikramında bulundu.

Yapılan incelemede Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Hikmet Kahraman, Gökhan Yalçın ile Emre Kocabıyık, daire müdürleri ve Aybey Mahallesi Muhtarı Ramazan Kozak yer aldı.

Kente Uzun Ömürlü Yatırımlar Yapılıyor

Uşaklı vatandaşların ve mahalle sakinlerinin daha konforlu bir yolla buluşması adına başlatılan çalışmalar kapsamında, caddede ilk olarak asfalt inceltme işlemi uygulandı. İnceltmenin sonrasında ise asfalt serimi işlemine geçildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 1.1 kilometre olan yolda yaklaşık 2 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak.

Modern ve Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Şehir

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şehrin dört bir yanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. Başkan Çakın, "Aybey Mahallemizde bulunan Şehit Feridun Alabaş Caddemizdeki çalışmaları ekip arkadaşlarımızla birlikte yerinde incelemeye çıktık. Şehrimizin en eski mahallelerinden biri olan Aybey Mahallemizde yol yenileme çalışmaları yapmak planlarımızın içerisindeydi. Bugün de asfalt serimi çalışmalarının son sürat devam ettiğini yerinde görmüş olduk. Uşak Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bugüne kadar modern ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir oluşturabilmek için hem altyapıda hem de üstyapıda gerçekten yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Yeni asfaltımızın mahallemize, şehrimize ve bu yolu kullanacak çevre köylerimizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar bize destek veren, çalışmalar esnasında anlayış ve sabır gösteren Aybey Mahallesi vatandaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.