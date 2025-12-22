Haberler

Ordu'da miniklerin kurduğu pazarın gelirleri Gazze'ye bağışlandı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir anaokulu, yardım pazarında elde edilen gelirle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Öğrenciler yardımlaşma bilincini geliştirirken, pazarın geliri yetkili kurumlar aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde anaokulu öğrencilerinin yardım pazarından elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı.

Toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla Ünye Gölevi Anaokulu'nun 3'üncü katında öğretmenlerin ve hayırseverlerin destekleriyle pazar alanı kurdu. Pazarda taze sebze ve meyveler satışa sunulurken, tüm gelirleri ise Gazze'ye bağışlandı.

"Okul olarak güzel bir çabamız var"

Pazarın kurulma sürecinde öğretmenlerden personele, esnaftan velilere kadar herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Ünye Gölevi Anaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Şirin, "Bizler okul olarak sadece tüketmenin değil paylaşmanın da önemine vurgu yapmak için böyle bir pazar kurduk. Pazarımıza velilerimiz, esnaflarımız ve birçok insan destek verdi. Burada oluşacak gelirler Gazze'ye bağışlanacak. Oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere güzel bir kampanya yürütmüş olacağız. Bu gibi konularda okul olarak güzel bir çabamız var. Velilerimizde çok büyük ilgi ve destek gösterdi. Kurduğumuz bu pazarda yumurta, roka, maydanoz, marul, elma, mandalina gibi ürünler getirdik. Bunların satışlarını velilerimize yapıyoruz ve oluşacak bütçeyi de Gazze'ye göndereceğiz. Burada öğrencilerimiz yardımlaşma, dayanışma ve birbirlerine destek olabilme anlamında birçok şeyi öğreniyorlar" dedi.

Etkinliğin temel odağının Filistin'deki çocukların yaşadığı acılara ortak olmak olduğunu belirten Okul Öncesi Öğretmeni Semra Özdemir, "Çocuklarımıza beraberliği göstermek ve oradaki arkadaşlarının acılarına bir nebze de olsa destek sağlayabilmek adına bu işe kalkıştık. Etkinliğimiz amacına ulaştı" diye konuştu.

Çocuklarda empati duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Okul Öncesi Gülsüm Aydın ise, "Sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak adına velilerimizin desteğiyle anlamlı bir projeye imza attık. Gölevi Anaokulu ekibi olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Pazarın tüm geliri ise yetkili kurumlar aracılığıyla ulaştırılmak üzere Filistin'e gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
