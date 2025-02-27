Ünlü şefler Kayseri'de Slow Food Buluşması'na katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) iş birliği ile düzenlenen Slow Food Buluşması'nda ünlü şef Hazer Amani ile şef ve sunucu Elif Korkmazel, katılımcılarla bir araya gelerek yöresel yemekler ile ilgili bilgiler verdi.

Düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir, şef Hazer Amani ile şef ve sunucu Elif Korkmazel, sektör temsilcileri, akademik personel, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şef ve sunucu Elif Korkmazel, "Kayseri'ye daha önceden de geldim ve şimdi yine Kayseri'deyiz. Slow Food ile ilgili burada bir söyleşimiz olacak. Gerçekten dünyada aslında eskiden beri, 1980'li yıllardan beri bu hızlı tüketim ve Fast Food'a karşılık yerel üreticiye de, ev yemeklerine de destek amaçlı daha sağlıklı yemekleri yemek için Slow Food kapsamındaki dünyanın her yerinde var aslında. Türkiye'de de birçok yerde var ve Kayseri'de de böyle bir oluşum olması beni çok etkiledi. Onun için de hemen geldim. Gerçekten de önemli bir şey aslında. Slow Food dediğimiz şey sağlıklı bir yemek. Tencere yemeği olabilir, yerel üreticilerin yaptığı gerçek yemekler olabilir. Ben gerçek yemek, iyi yemek diyorum. Kayseri mutfağını çok seviyorum. Ben ekranda da yağlama yapınca bütün kameramanlar herkes hemen coşuyorlar. Mantı deyince, pastırma deyince coşuyorlar. Pöç başka bir şey. Ben nevzine tatlısını da çok severim. Kayseri'nin gerçekten çok güzel yemekleri var. Üstelik de hanımların da evde yaptığı çok güzel geleneksel yemekler var. Bunlar unutulmamış. Bence bu çok önemli Kayseri'de. Biz bazen büyük şehirlerde annelerimizin yaptığı yemekleri yapmıyoruz. Daha hızlı yemekler yapıyoruz. İşte onun unutulmamış olması burada çok güzel bir şey. Tam Slow Food şehri olacak nitelikte olduğunu düşünüyorum ben ve gerçekten gençlere de bunun aşılanmasını hedefliyorum. Ekranda diyordum ki mahalledeki yufkacınızı yaşatın. Küçük esnafı da yaşatın çünkü onlar gerçekten yerel üreticilerden aldıkları şeyleri satıyorlar. Kendileri gerçek yufka yapıyorlar. Biraz bunlara önem verelim, değer verelim istiyorum. Değerlerimizi kaybetmeyelim" dedi.

Şef Hazer Amani de, "Kayseri'nin şöyle bir farkı var benim için; annemin yarı tarafı Kayseri Develili. O yüzden bizim de yarımız Develili sayılır. Bu yüzden Kayseri'yi severiz ve çok da sık geldiğim bir yer. Mutfağına da hakikaten bayılırım. Bugün de Kayseri'de yapılan Slow Food etkinliğine geldik. Bayağı da bir katılımın olduğunu görüyorum. Bu tarz etkinlikler hem ülke mutfağımız hem Anadolu mutfağının gelişimi hem de unutulmaya yüz tutmuş bir takım değerlerimizin, ürünlerimizin, tohumlarımızın gerekirse korunup bir sonraki nesillere aktarılabilmesi için çok önemli ve çok değerli hareketler. Biz de şimdi elimizden geldiğince bilgimizi ve birikimlerimizi gelen genç arkadaşlarla ve katılımcılarla paylaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal ise, "Şehrimiz turizm gündeminde bu yıl gastronomiyi daha fazla göreceğiz gibi duruyor. Malum gastronominin özellikle vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz tarafından çok daha fazla bilinebilmesi için bu tarz etkinliklerin çok faydalı olduğu kanaatindeyiz" dedi.

ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise, "Bugün Kayserimizde Slow Food etkinliğimizde sektörümüzün temsilcileri ile gastronomi alanında kariyer yapmış aynı zamanda şehir dışından gelen akademisyenlerimizin de bir araya geldiği büyük bir etkinlikle beraberiz. Bir destinasyonun çekicilik unsurları arasında yetkinliklerin de ayrı bir yeri var. Kayserimiz gastronomi adına ve yerel yiyecekler anlamında çok zengin bir ziyaret noktası oluşturacak niteliğe sahip. Biz bu farkındalığı ortaya koymak, sektör-üniversite iş birliğini geliştirmek adına bu etkinliği düzenliyoruz. Kayseri Otelciler Derneği ile birlikte yaptığımız bir etkinlik. Sağ olsunlar kurulduklarından beri her zaman bu duyarlılıkları var. Bizimle de her zaman iş birliği içinde oldular. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, "Aslında insan hayatının en önemli aşamalarından bir tanesi de sağlıklı beslenmektir. Özellikle Anadolu'da kültür olarak mutfak kültürü zenginliği her daim ön plana çıkmaktadır. Ben bu süreçlerde yani özel besin noktasında insanların ihtiyacı olduğu doğal imkanlarla beslenmesinin aslında çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bizlerin bu süreçlere çok dikkat etmesi ve bu konularda da üniversite olarak Turizm Fakültemiz Gastronomi Bölümü ile bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Ben bunları çok kıymetli görüyorum. Özellikle üst düzey değerlendirici konuklarımızın Kayseri'de olması, Kayseri mutfağını bu manada da tanıtacak olmamız bence son derece kıymetli yaklaşımlardır. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı ve güzel besleneceğimiz günleri temenni ediyorum" dedi.

Etkinlikte ünlü şefler ve akademisyenler tarafından katılımcılara Slow Food hakkında bilgiler verilerek ürünlerin tadım testi yapıldı. - KAYSERİ