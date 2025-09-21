Ünlü Şef Levent Kaynak, Balıkesir'in Lezzetlerini Tanıtıyor

Balıkesir Aşçılar, Pastacılar Dernek Başkan olan ünlü şef Levent Kaynak Balıkesir'in yemek, tatlı ve mezelerini ülke genelinde tanıtmaya devam ediyor. Ünlü Şef Levent Kaynak en son Afyon gastronomi festivalinde Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünlerini workshop ile tanıttı.

Balıkesirli Ünlü Şef Kaynak Balıkesir ile tanınan birçok yemek ve tatlıyı Aşçılık öğreten liselerde öğrencilere öğretmesinin yanı sıra gastronomi fuarlarında da tanıtıyor. Enson katıldığı VII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali Programında Afyonlu vatandaşlara sunum gerçekleştirdi. Afyonlu vatandaşlar nefis Balıkesir tatlarını tadarak, Şef Levent Kaynak'a teşekkürlerini ilettiler.

Daha öncede televizyonlarda yayınlanan yemek programlarında da Balıkesir lezzetlerini uygulamalı olarak yapan ve tattıran Şef Kaynak ayrıca ünlü bir yemek yarışması olan Master Şef'te jüri üyesi olarak yer aldı. TRT Belgeselde yayımlanan höşmerim tatlısı belgeseli ile de tanınıyor.

Balıkesir'in yerel yemekleri, tatlıları ve mezelerini tanıtmak için gastromoni fuarlarına katıldığını belirten ünlü Şef Levent Kaynak sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. " Balıkesir bölge olarak çok güzel bir konumda bulunuyor. Hem deniz, hem doğa, sağlık turizminin olduğu bir şehir. Haliyle bu güzel şehirde yemek turizminde gelişmesi için çalışıyorum. Balıkesir'de bir çok yemek, tatlı ve meze çeşitleri maalesef unutulmaya yüz tuttu. Bende bu unutulmaya yüz tutan tatları araştırıyorum ve buluyorum. Bu tatları bulmak için köy, köy, ilçe ilçe gezip, bu yemek ve tatlıları bilen büyüklerimizden öğrenip, yemek listeme ekliyorum. Büyük Anne ve dedelerimizden öğrendiğim yemek, tatlı ve mezeleri gastronomi fuarlarında tanıtıyorum ve vatandaşlardan büyük ilgi ve teşekkür alıyorum. Bu tatları öğrencilerime öğretiyorum ki bu lezzetler devamlı olarak yaşasın. Şimdi en büyük hedefim Balıkesir Kahvaltısını ülke genelinde tanıtarak, Yemek tutkunlarını güzel şehrim Balıkesir'e gelmesini sağlamak olacak." - BALIKESİR