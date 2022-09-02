Ünlü futbolcular Muhammet'e video mesaj yolladı Emre Demir, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler ve birçok ünlü isimden Muhammet'e destek mesajı Muhammet Erol: "Bende futbolcu ağabeylerim gibi futbolcu olmak istiyorum" Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve bir hayırseverin desteğiyle...

Ünlü futbolcular Muhammet'e video mesaj yolladı

Emre Demir, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler ve birçok ünlü isimden Muhammet'e destek mesajı

Muhammet Erol:

"Bende futbolcu ağabeylerim gibi futbolcu olmak istiyorum"

ADANA - Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve bir hayırseverin desteğiyle protez bacaklarına kavuşarak futbol oynamaya koşan Muhammet'e, dünyaca ünlü Türk futbolcular video mesaj gönderdi.

Hasan ve Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Muhammet'in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü.

Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'in futbol aşkı İhlas Haber Ajansı tarafından 'İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammet'in futbol aşkı' başlığıyla haber oldu. Haberin ardından hayırsever Ogün Sever Okur, aileye destek olarak Muhammet'in protez bacak ücretini ödedi. Geçen hafta ise Muhammet'in protez bacağı takılarak yeşil sahalara koştu.

Muhammet'in futbol aşkını gören restoran işletmecisi Celil Yılmaz, çoğu arkadaşı olan dünyaca ünlü futbolculara ulaştı. Muhammet'in fotoğraflarını gönderen Yılmaz, futbolculardan küçük çocuk için video mesajı istedi. Barcelona B'de forma giyen Türk yıldız Emre Demir, Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Semih Yüksek, Arda Güler, Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler, futbol yorumcuları Ertem Şener ve Ahmet Çakar, Muhammet Erol için video mesajı gönderip küçük çocuğun her zaman yanında olduklarını belirtti. Ayrıca Adana Demirsporlu oyuncular Muhammet için forma imzalayıp gönderdi.

Futbolcu ağabeylerinin destek mesajlarını izleyen Muhammet ise çok sevindi.

Celil Yılmaz, Muhammet'i ilk gördüğü andan itibaren çok üzüldüğünü, küçük çocuğa destek olmak için böyle bir organizasyon yaptığını, önümüzdeki aylarda Muhammet'i İstanbul'a maça götüreceğini söyledi.

Muhammet Erol ise futbolcu ağabeylerine teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Bende artık özgürüm. Futbolcu ağabeylerim gibi bende futbol oynayacağım" dedi.

Ayrıca küçük Muhammet, Adana Demirspor'un maçına gitmek istediğini belirtti.