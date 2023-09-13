Üniversite şehir bütünleşmesi için güç birliği

Akdeniz Üniversitesinde kamu ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin geniş katılımıyla dış paydaş toplantısı yapıldı. Rektör Özkan, "Bilimin ışığında, el birliği ile Antalya'yı Türkiye'nin örnek bir kenti, Akdeniz'i de ülkemizin örnek üniversitesi yapabiliriz. Çünkü hem Antalya'nın, hem de Akdeniz Üniversitesi'nin bu vizyonlara layık olduğuna inanıyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde kamu ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla dış paydaş toplantısı yapıldı. Akdeniz Üniversitesini daha ileriye taşıma vizyonu hedefinde paydaşların görüş ve önerilerini dinlemek, katkılarını almak için bir araya geldiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Göreve geldiğimden beri en önem verdiğim konuların başında üniversite-şehir bütünleşmesini artırmak geliyor. Burada yapacağımız konuşmaların, üniversitemizin gelişimine yönelik yol haritamızı çizmemizde etkili olacağına, yeni iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum" dedi. Son üç yılda üniversite şehir bütünleşmesi adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Rektör Özkan, "Dönemimde kurum ve kuruluşlarımızla imzaladığımız iş birliği protokollerinin sayısı 100'ü aştı. Ancak bunların kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. Bu iş birliklerini daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Çünkü inanıyorum ki üniversitemizin başarısı, hocalarımız ve idari kadromuzun gayreti kadar, dış paydaşlarımızın destekleriyle mümkün oluyor" diye konuştu.

"Bu şehre borcumuz var"

Üniversite ve şehir için hayallerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, güneş enerjisinden yapay organ üretimine, Tarım Teknokenti'nden nitelikli uzaktan eğitime kadar çok farklı alanda önemli çalışmaları olduğunu belirtti. Hem üniversite rektörü olarak hem bir bilim insanı olarak hem de bu şehrin bir evladı olarak bu şehre borcu olduğunu ifade eden Rektör Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Şehrimizin dinamiklerini oluşturan kurumlar olarak, sizlerin desteği ve iş birliği ile daha büyük projelere imza atabiliriz. Bilimin ışığında, Antalya'yı Türkiye'nin örnek bir kenti, Akdeniz'i de ülkemizin örnek üniversitesi yapabiliriz. Çünkü hem Antalya'nın, hem de Akdeniz Üniversitesi'nin bu vizyonlara layık olduğuna inanıyorum. Bu toplantıda, akademik ve idari süreçlerimizi sizlere aktaracağımız gibi, sizlerin de görüşlerinizi duymak istiyoruz. Sizinle birlikte üniversitemizi daha da ileri taşımak için fikirlerinizi bekliyoruz. Bu toplantının, Üniversitemiz ve şehrimiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Sektöre proje için iş birliği daveti

Paydaşlarla toplantılara yıl boyunca devam edileceğini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, "Antalyalı paydaşlar olarak bizlere her konuda destek olduğunuzun farkındayız. Her alanda sizlerin geri bildirimlerini alarak iş birliği içinde çalışmaya önem veriyoruz. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Başkanı olarak çalışıyorum. Özellikle sektör iş birliği ile gelen proje sayımızda sıkıntımız oluyor. Sektörün böyle bir isteği olmadığı için elimiz kolumuz bağlı. Bu konuda proje geliştirirseniz ve bizi yönlendirirseniz mutlu oluruz. İş birliği ile ürettiğimiz projelerin hem bize hem size hem bölgemize, ülkemize fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Akdeniz Üniversitesi olarak liyakate çok önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Murat Turhan, "Üniversitemizi gerçek düzeyde dünya genelinde ilk bine yerleştirmek istiyoruz bu konuda pek çok düzenleme yaptık. Özellikle patentler konusunda Rektör Hocamızın vizyonu hedefinde satın alınmamış çok sayıda patent yerine hedefimiz ürünleşmiş ticarileşmiş patentler. Bu hedefte çalışıyoruz" dedi.

"Öğrencilere öncülük edin"

Paydaşlara öğrencilerle daha çok bir arada olmaları için davette bulunan Prof. Dr. Turhan, "Yakın bir zamanda öğrenci topluluk günlerimiz olacak, davetiyelerimizi göndereceğiz. Sizleri de orada görmek istiyoruz. Lütfen alanınızdaki öğrencilere sahip çıkın, stant açın, öğrencilerinizle buluşun, onlara öncülük edin. İnanın etrafınızda onlarca öğrenci olacak ve hepsi pırıl pırıl. Alanındaki büyüklerle olmak onlara da ayrı bir gurur katacak. O konuda da desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Turhan, paydaşlardan araştırma, teknoloji transferi, istihdam konusunda iş birliği, stratejik plan ve politikalar, faaliyetler, mezunlar konusunda geri bildirim ve öneri beklediklerini sözlerine ekledi.

"Rektör Özkan'la üniversitede çıta yükseldi"

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte üniversitede yaşanan dönüşüm süreci, ileriye yönelik stratejik plan ve politikalar hakkında sunum yapan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Melekoğlu, Rektör Özkan'ın 208 üniversite rektörü arasında ilk 10'da, tıp kökenli rektörlerin arasında ilk 3'te, devlet üniversitelerinde en üst sıradaki kadın rektör olduğunu ve bu durumdan bir kadın akademisyen olarak çok gurur duyduğunu ifade etti. Hem perspektif olarak hem akademisyen olarak çıtanın çok yukarıda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tuba Melekoğlu, "Rektörümüz atandıktan sonra bize bu konuda liderlik ederek bizleri teşvik etti. Bu anlamda bize koyduğu hedeflerin en önemlilerinden bir tanesi üniversitenin marka değerini, kalitesini ve katkısını artırmak oldu. Bu çerçevede iç ve dış paydaşlardan öneriler alıp iyileştirmeler yapılarak bir yol haritası çıkarıldı" dedi. Üç yıllık süreçteki üniversitedeki bazı gelişmelerden bahseden Doç. Dr. Tuba Melekoğlu, bu süreçte URAP dünya sıralamasında 75 sıra yükselmenin olduğunu, akademik yayınlarda yüzde 35 artış ve Ar-Ge'ye ayrılan bütçenin yükseldiğini ifade ederek tescil, patent, faydalı model, endüstri üniversite iş birliği ile yürütülen proje sayısı gibi başlıklarda da hedeflerin de üstünde yükselişler olduğunu kaydetti.

Kamu ve sivil toplumdan geniş katılım

Akdeniz Üniversitesi'nin hiç olmadığı kadar şehirle bütünleştiğini ve bu toplantıya katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden katılımcılar her konuda iş birliğine ve desteğe hazır olduklarını ifade ettiler. Toplantıda ilk söz alan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da Akdeniz Üniversitesinde daha önce de farklı toplantılarla bir araya geldiklerini, tüm birimlerle iş birliği, paylaşım yapabildiklerini ve bu anlamda üniversitenin kentle bütünleşmesine, kente dönük olmasına yönelik yaptığı çalışmalar için Rektör Özkan'ı tebrik etti.

Rektörlük Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında yapılan toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Melekoğlu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Şenol, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD), Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Antalya Şubesi, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Diş Hekimleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türk Telekom Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Kent Konseyi, ASKON Derneği Antalya Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü, KOSGEB Antalya Müdürlüğü, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü temsilcileri katıldı. - ANTALYA