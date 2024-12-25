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Üniversite Rektörlerinden Anadolu Üniversitesi'ne Ziyaret

Üniversite Rektörlerinden Anadolu Üniversitesi'ne Ziyaret
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Kütahya Dumlupınar, Bilecik Şeyh Edebali ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette üniversiteler arası iş birlikleri değerlendirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ve üniversiteler arası iş birliklerinin görüşüldüğü ziyaretlerde Rektör Kızıltoprak, Rektör Kaplancıklı ve Rektör Özcan, Adıgüzel'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Kamu kurumları ve özellikle de üniversiteler arasında gerçekleştirilecek iş birliklerinin Eskişehir'e ve ülkeye sağlayacağı katkıların önemine dikkat çeken Adıgüzel, ziyaretlerinden dolayı Rektör Kızıltoprak, Rektör Kaplancıklı ve Rektör Özcan'a teşekkür etti.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaretler, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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