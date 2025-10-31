Haberler

ÜNİPERSEN, Kamu Çalışanları İçin Eylem Düzenliyor

ÜNİPERSEN, Kamu Çalışanları İçin Eylem Düzenliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin yetersiz olduğunu belirterek 6 ve 8 Kasım tarihlerinde Ankara'da eylem yapacak. Yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerinin artışına dikkat çekilen açıklamada, kamu çalışanlarının adalet talebi vurgulandı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin kamu çalışanlarını memnun etmediğini belirterek, 6 ve 8 Kasım tarihlerinde Ankara'da iki eylem düzenleneceğini açıkladı.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek enflasyon ve sürekli artan yaşam maliyetlerinin memurların gelirini her ay biraz daha erittiği belirtilerek, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile market raflarındaki gerçek fiyatlar arasında uçurum var. Altı ayda bir yapılan enflasyon farkı ödemesi, yaşanan kaybı telafi etmiyor. Maaş artışları, hayat pahalılığının gerisinde kalıyor. Kamu çalışanı artık sabır değil, adalet istiyor" denildi.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan saha çalışmalarına göre en düşük memur maaşının 75 bin liranın üzerine çıkarılması ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiği belirtildi. ÜNİPERSEN, üyelerini Ankara'da gerçekleştireceği eylemlere davet etti. Eylemler 6 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, 8 Kasım'da ise Ankara Ulus Meydanı'nda yapılacak. ÜNİPERSEN, 8 Kasım'daki eyleminde sembolik bir lokma dağıtımı da gerçekleştirecek. ÜNİPERSEN'in açıklamasında bu etkinliğe ilişkin, "Kirasını ödeyemeyen, gıdaya erişimi her geçen gün zorlaşan, kredi kartının asgarisini bile ödemekte zorlanan memur artık ölmüştür. Asgari yaşam şartlarını oluşturmakta zorlanıp, yaşam ile ölüm arasında kalan tüm memurlarımızın hayrına lokma döküyoruz" denildi.

Yalnızca ekonomik değil, özlük haklarına ilişkin vaatlerin de yıllardır ertelendiği ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"3600 ek gösterge halen tamamlanmadı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmadı, Seyyanen zam emeklilere yansıtılmadı. Yükseköğretim tazminatı sadece akademik personele verilirken, idari personel dışlandı. Tayin ve nakil hakkı halen çözümsüz durumda. Mühendis, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, koruma güvenlik, mali hizmetler uzmanı ve üniversite daire başkanlarının kadro bazlı sorunları da devam ediyor. Biz artık söz değil, çözüm istiyoruz. Bu ülkenin yükünü sırtlayanlarız. Kamu hizmetini onuruyla yürütenlerin emeği görmezden gelinemez. Kamu çalışanları, emeğin hakkı teslim edilene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.