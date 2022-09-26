'Unesco Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı' Sona Erdi

'Bozkırın Tezenesi' büyük ozan Neşet Ertaş’ı anmak için Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı"nın kapanış programında büyük ozanın oğlu Hüseyin Ertaş, 10 yıl aradan sonra bağlamayı eline alıp, oğlu Kerem Neşet Ertaş ile birlikte, babasının ve dedesi Muharrem Ertaş'ın türkülerini söyledi. Neşet Ertaş'ın Kızı Döne Ertaş ise yaptığı duygu yüklü konuşmasında, Neşet Ertaş ve onun manevi mirasına niçin sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

'Bozkırın Tezenesi' büyük ozan Neşet Ertaş'ı anmak için Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı"nın kapanış programında büyük ozanın oğlu Hüseyin Ertaş, 10 yıl aradan sonra bağlamayı eline alıp, oğlu Kerem Neşet Ertaş ile birlikte, babasının ve dedesi Muharrem Ertaş'ın türkülerini söyledi. Neşet Ertaş'ın Kızı Döne Ertaş ise yaptığı duygu yüklü konuşmasında, Neşet Ertaş ve onun manevi mirasına niçin sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman 'Bozkırın Tezenesi' Büyük Ozan Neşet Ertaş'ı anmak için Kırşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" kapsamında düzenlenen etkinlikler Pazar günü sona erdi.

Cuma günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel, Hilmi Şahballı ve Abdullah Gündüz tarafından "Neşet Ertaş" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Panelistlerin konuşmasının ardından Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş söz alarak programın hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

"UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" kapsamında yapılan panelin ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünden Cacabey Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejin Cacabey Maydanı'na gelmesinin ardından, konser programının açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun açılış konuşmasıyla birlikte üç gün boyunca süren gösteri ve konser programları da başlamış oldu.

Programın ilk günü, UNESCO Uluslararası boyut kazanmasıyla Gürcistan'dan Batumı, İtalya'dan Lady Halo, ve Almanya'dan Duo Malıkı Konserlerini takiben saat 21.30'da Okan Murat Öztürk sahne aldı.

Ekicioğlu, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 12.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'na katılan ülke temsilcileri ile birlikte ortak bir basın açıklaması yaptı.

Gürcistan-Batum Müzik Şehri Temsilcisi Mamuka Tamazashvili, İtalya-Pesaro Müzik Şehri Temsilcisi Flippo Galeazzi ve Almanya-Remschaid (Kardeş Şehir) Belediye Başkan Yardımcısı Beatrice Schlieper'in de bulunduğu basın açıklamasında konuşan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"UNESCO Müzik Şehri Kırşehir, 49 dünya şehri arasından tanıtımı yapılan ilk 3 şehir arasında yer alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

Almanya'dan kardeş şehrimiz Remschaid ve diğer UNESCO Şehirlerinin temsilcileri ve ekipleriyle birlikte bu özel günümüzde bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2019 Yılında UNESCO ilimiz Kırşehir'i Yaratıcı Şehirler Ağı'na aldı. Kültüre sahip çıkıldığı zaman işlerin daha iyi yürüdüğünü görüyor ve bu doğrultuda programlar hazırlıyoruz.

5-6 bin yıllık bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olan Kırşehir'imiz ve yöresi Ahi Evran, Hacı Bektaş, Aşıkpaşa, Yunus Emre, Taptuk Emre gibi birçok değer yaratmıştır. Anadolu abdal geleneği de bu kültürün bir parçası ve devamıdır. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması için Kırşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Kültüre sahip çıkmayan insanlar ve toplumlar; kültürü sadece kağıt üzerinde var sayanlar başarılı olamazlar. Bizler bu şehrin yöneticileri olarak bu yılki programımızda siz değerli misafir ülke şehirlerimizle de buluşarak ayrı bir mutluluğu yaşıyoruz. Bizim kültürümüzde sevgi var, kardeşlik var, dostluk var; eğer dünyada da bu değerlerin hakim olmasını istiyorsak bizim Kırşehir'de sahip çıktığımız gibi her yerde sahip çıkılmalıdır."

Konuk ülke şehir temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda, düzenlenen programın önemine vurgu yapılarak Kırşehir'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gürcistan-Batum Müzik Şehri Temsilcisi Mamuka Tamazashvili ve İtalya-Pesaro Müzik Şehri Temsilcisi Flippo Galeazzi de Kırşehir'i kendi şehirlerinde yapılacak olan programlara davet ettiler.

Almanya-Remschaid (Kardeş Şehir) Belediye Başkan Yardımcısı Beatrice Schlieper, yaptığı konuşmasında kendisinin bir müzisyen olmadığını, politika ile uğraştığını ama Kırşehir'de katılmış oldukları bu program sayesinde Kırşehir'in müziğe verdiği sevginin ve ruhun etkisinde kaldığını belirterek gittiğinde bunu anlatacağını belirtti.

Büyük ozan Neşet Ertaş'ın oğlu Neşet Ertaş da burada yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüz aslında dünya kültürüdür. Büyüklerimiz 'doğru birdir' demişler. 'İncinsen de incitme' sözü her yerde doğrudur. Bu da her kültürde doğrudur ve olması gerekendir" dedi.

Cumartesi günü Duran Taşan, Haydar Akyol, Bursa Halk Dansları Topluluğu, İlyas Alkan, Umut Yoldaş sahne alırken, ikinci günün kapanış konserinde Özlem Özdil, sevenleriyle buluştu.

25 Eylül 2022 pazar günü saat 10.00'da Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabir ziyaretini takiben Muharrem Ertaş'ın evi ziyaret edilerek Mevlid programı gerçekleştirildi.

Saat 10.00-13.00 arasında Halk TV'de canlı olarak yayınlanan "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programına katılan Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir'den tüm Türkiye'ye ve dünyaya Neşet Ertaş ve Kırşehir ile ilgili mesajlar verdi. Neşet Ertaş'ın tüm aile bireyleriyle birlikte Gülşen Kutlu, Erkut Özkan, Taşan Kardeşler ve Orhan Altınöz'ün de katıldığı programda Neşet Ertaş hatıraları da anlatılarak onun türküleri seslendirildi.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı pazar günü Cacabey Meydanı'nda Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu'nun semah gösterisi ve Belediye Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile başlarken; Veli Ertaş, Burhan Ertaş, Taşan Kardeşler, Harun Culha, Yunus Deveci ve Erkut Özkan sahne aldı.

Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yılı olan 25 Eylül 2022 pazar akşamının sürprizi ise büyük ozanın oğlu Hüseyin Ertaş'ın 10 yıl aradan sonra bağlamayı eline alıp, oğlu Kerem Neşet Ertaş ile birlikte, babasının ve dedesi Muharrem Ertaş'ın türkülerini söylemesi oldu.

Neşet Ertaş'ın Kızı Döne Ertaş ise yaptığı duygu yüklü konuşmasında, Neşet Ertaş ve onun manevi mirasına niçin sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı, sanatçı Selçuk Balcı'nın konseri ile tamamlandı.