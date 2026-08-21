Çerkezköy'de Afet Tatbikatı Hazırlıkları Değerlendirildi

21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Ulusal Afet Tatbikatı kapsamında Çerkezköy'de tatbikata yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü başkanlığında düzenlenen toplantıda, tatbikat öncesi hazırlıklar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Toplantıya İl AFAD Müdürü, İlçe Afet Grubu yöneticileri ile tatbikat kapsamında görev ve sorumluluk üstlenecek ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Tatbikat hazırlıkları değerlendirildi

Toplantıda, Ulusal Afet Tatbikatı kapsamında ilçede yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılırken, görevli ekiplerin sorumlulukları ve kurumlar arasındaki koordinasyon süreci değerlendirildi.

Olası afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, ekiplerin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi ve kurumlar arasında etkin iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek tatbikat öncesinde hazırlıkların gözden geçirildiği belirtildi.

Kurumlar arası koordinasyon vurgusu

Toplantıda ayrıca afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli müdahalenin önemine dikkat çekilirken, tatbikatın kurumların hazırlık seviyelerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir çalışma olacağı ifade edildi.

21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Ulusal Afet Tatbikatı ile olası afet senaryolarına karşı kurumların müdahale kabiliyetlerinin test edilmesi ve eksikliklerin tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı