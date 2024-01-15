Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Uludağ'ı 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getirecek

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Uludağ'ı 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getireceklerini belirterek, "Şu anda termal su araştırması yapıyoruz. Alan Başkanlığı ile imar çalışmasını gerçekleştirip, doğal dokuya zarar vermeden futbol kulüpleri için sahalar yapacağız. Uludağ'ı hakettiği değere ulaştıracağız" dedi. Vali Demirtaş, kaçak yapılarla ve çevre kirliliği ile mücadelede asla taviz vermeyeceklerini ifade ederken, dereleri kirleten unsurları da ortadan kaldıracaklarını söyledi.i

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim kurulunu Ataevler'deki BGC merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, yaklaşık 4,5 ay önce göreve başladığı Bursa'da gözlemlediği sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, öncelikleri belirlediklerini söyledi.

Adana ve Mardin'de görev yaptığı dönemlerde halkın önceliklerini dikkate alarak hizmet üretmeye özen gösterdiğini ifade eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şöyle devam etti: "Vatandaş ne istiyor, ihtiyacı ne. Bunu doğru olarak tespit etmek önemli. Vatandaşın sorunlarını ve beklentilerini doğru analiz ederek buna göre çalışmalarınızı planlıyorsanız, doğru iş yapıyorsunuz demektir. Yaptığınız hizmet vatandaşın beklentisi ile örtüşüyorsa, başınıza yastığa gönül rahatlığı ile koyarsınız. Bursa'da trafik sorunun yanı sıra vatandaşlar tarafından sıkça dile getirilen 'Nilüfer deresinin kirliliği' konusu var. Konu ile ilgili öncelikle belirleme çalışması yapıyoruz. Nilüfer çayı neden kirli akıyor, bunu araştırıyoruz. Kirliliğin nedenlerini detaylı araştırıp çözme amacındayız."

" Uludağ'da dört mevsim turizm hedefliyoruz"

Bursa Gazeteciler Cemiyeti ziyaretindeki açıklamalarında Uludağ konusuna geniş yer veren Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bu konuda yapılacak çalışmaları şöyle özetledi; "Bir diğer konu Uludağ. Uludağ gibi benzersiz bir potansiyeli var Bursa'nın. Doğru değerlemesi lazım. Uludağ önemli bir değerimiz. Uludağ'da alan başkanlığı kuruldu ve çalışmaya başladı. Hem yaz hem kış turizmine uygun projeler geliştirme kararlılığındayız. Uludağ 12 ay hizmet verecek hale gelmeli. Bu kapsamda ilk iş imar çalışması olmalı. İmar durumuna öncelik vereceğiz. Herşeyin başı imar. Yoksa kargaşadan kurtulamayız. Ayrıca Uludağ'da termal sıcak su araştırması yapıyoruz. Bir diğer projemiz doğal yapıyı bozmadan Uludağ'da spor kulüpleri için kamp yerleri yapımı. Çalışmalarımızın detayları ilerleyen zaman içinde netleşecek. Ortak akılla dünyada benzeri olmayan bir turizm merkezi oluşturma azmindeyiz"

"Tarım alanlarında tiny-house'lara izin vermeyeceğiz"

Bursa'nın bereketli tarım alanlarına sahip olduğunu ve bu alanların korunmasına özel önem verdiğini de kaydeden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Tiny House adı verilen taşınabilir tekerlekli evler tarım alanlarımızı adeta istila ediyor" dedi.

Taşınabilir tekerlekli evlerin kurulduğu verimli topraklara atılan betonun, ülkenin geleceğine ihanet olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Bugüne kadar 15-20 tanesini kaldırdık. 70'e yakın sırada kaldırılacak olan var. Tarım topraklarına kurulanların hepsini kaldırma amacındayız. Bizim toprağımız bu. Tarım alanlarında yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Toprak kolay oluşmuyor. Tekerlekli evlerin imalatçılarını, bunları gelişi güzel yerleştiren kooperatifleri, kişileri, hepsini tek tek denetleyeceğiz. Tarım alanları dışında kalan yerlerde bu tür oluşumlara, ruhsatlı ise izin verilebilir. Ama şu an yapılanlar ovaya, verimli topraklara yapılıyor. Hepsini temizleyeceğiz. Kaçak depoları, kaçak fabrikaları denetimle tek tek belirleyerek temizleyeceğiz" diye konuştu.

"Hızlı tren Bursa'ya değer katacak"

Bursa'ya ve sorunlarına ilişkin açıklamalarında hızlı tren konusuna da değinen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, hızlı tren projesinin Bursa'ya çok şey katacağını kaydetti.Projenin hızla ilerlediğini belirten Vali Demirtaş, "Hızlı tren 2025 yılı sonunda bitecek. İnsaat çok iyi ilerliyor. Finansman sorunu da yok. Bursa'ya ticaret hacminden turizme kadar çok şey katacak olan bir yatırım bu. Ben de yakından takip ediyorum. Şehir Hastanesi'ne de gidecek. Bandırma hattıyla Bursa'nın batısıyla entegrasyonuna da katkı sağlayacak"dedi.

Bursa Basını Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne, Bursa basınına ve Basın Kültür Sarayı'na ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, Anadolu'daki ilk matbaanın Erzurum'dan sonra Bursa'da kurulduğunu, ilk yerel gazetenin de Bursa Valiliği tarafından yayınlanan Hüdavendigar olduğunu anlattı.

Toplam 557 üyesiyle Türkiye'nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin, Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına dernek" statüsünde çalıştığını ifade eden Kolaylı, üyelere doğum, vefat ve evlilik yardımı yapıldığını, ayrıca üyelerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına burs verildiğini kaydetti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın ziyaretinde, Basın Kültür Sarayı'nın Bursa'ya kazandırılması sürecini anlatan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak 1997 yılında satın aldığımız arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı'nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi'yle birlikte oluşturduğumuz Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a, Genel Başkanlığı'nı yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na ilişkin de bilgi veren Kolaylı, bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşunu barındıran TGK'nın, Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olduğunu kaydetti.

Yerel medyanın demokrasilerin gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa'nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu ve buna paralel olarak en güçlü yerel medyanın Bursa'da görev yaptığına dikkat çekti.

BGC Bursa Basın Müzesi ve Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi'nin de gezildiği ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez ve Genel Sekreter Sinan Tunç ile BGC İdare Müdür Sedef Işıkkent katıldı. - BURSA