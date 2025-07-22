Ulu Cami'de Sosyal Medya Paylaşımlarına Sert Tepki

Ulu Cami'de edep dışı paylaşıma sert tepki gösteren Bursa Ulu Camii Onarım, Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Maneviyatın mekanı gösteri alanı değildir" dedi.

Bursa Ulu Cami içerisinde uygunsuz kıyafetle çekilmiş görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasını, milletin manevi değerlerine açık bir saygısızlık olarak kamuoyunun gündemine oturduğunu ifade eden Bursa Ulu Camii Onarım, Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu edep dışı davranış, sadece bir mekana değil, asırlardır süregelen bir medeniyetin maneviyatına yapılmış bir saldırı olarak görülmektedir. Tarihi, ilmi ve tasavvufi derinliğiyle Anadolu'nun kalbinde yer edinen Ulu Cami, sadece mimari bir şaheser değil; Allah'a yönelen gönüllerin toplandığı mukaddes bir ibadet mekanıdır. Her taşı dua, her köşesi secde görmüş bu yüce camide gösteriş, özensizlik ve saygısızlık asla kabul edilemez" diye konuştu.

"Camiler Allah'ın evidir; gösteri sahnesi değil"

Camiye adım atan herkesin, oranın anlamını ve ağırlığını bilerek hareket etmesinin bir vicdan borcu olduğunu belirten Şahlı, "Cami, sosyal medyada 'içerik' üretme yeri değil; kulluğun ve tevazuunun mekanıdır. Bu davranış sadece gaflet değil, aynı zamanda bilinçli bir ihlaldir. Ulu Cami'nin huzuruna gölge düşüren bu tür saygısızlıkları şiddetle kınıyoruz. Ulu Cami girişlerinde halihazırda çok dilli yazılı ve görsel uyarı tabelaları yer almakta; kadın ziyaretçilere tek kullanımlık ferace, etek ve şal gibi kıyafet destekleri sağlanmaktadır. Tüm bu uyarı ve imkanlara rağmen yapılan bu davranış, açıkça niyetli bir saygısızlık olarak değerlendirilmelidir. Bu da mevcut önlemlerin, kötü niyetli kişilere karşı daha kararlı ve denetimli biçimde desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Ulu Cami gibi kutsal mekanlara gelen herkesin şu kurallara dikkat etmesi gerekir. Kıyafet edebine uygun giyinmek, sessiz ve huşu içinde olmak, fotoğraf ve video çekimlerinden kaçınmak, sosyal medyada içerik üretme niyetiyle değil, kulluk bilinciyle hareket etmek, gösterişli, dikkat çekici tavırlardan uzak durmak" diye konuştu.

Şanlı alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Kadın ziyaretçiler için tek kapıdan giriş uygulaması, kıyafet kontrolünü daha sağlıklı ve saygılı hale getirecektir. Güvenlik ve bilgilendirme görevlilerinin sayısı artırılmalı, özellikle yoğun ziyaret günlerinde daha dikkatli denetimler yapılmalıdır. Cami adabı konusunda rehberlik ve doğrudan anlatım, ziyaretçilerin farkındalığını artıracaktır. Sosyal medya üzerinden ibadethanelerde yapılan saygısız içerikler tespit edildiğinde, idari ve hukuki işlemler ivedilikle başlatılmalıdır. Ulu Cami, Yıldırım Bayezid Han tarafından 'Allah'a şükür' niyetiyle inşa ettirilmiş bir vakıf eseridir. Asırlardır burada nice hafız, hatip, alim ve hizmetli görev almış; her biri bu yapıya ruhunu katmıştır. Bugün de aynı bilinçle hizmet eden görevlilerimiz, bu kutsal yapının manevi huzurunu korumakla mükelleftir. Hiçbir şahsi heves, hiçbir sosyal medya paylaşımı bu sorumluluğun önüne geçemez. Ulu Cami başta olmak üzere tüm ibadethanelerimiz, toplumun maddi değil manevi mirasıdır. Camileri, içerik üretme alanı gibi değil; Allah ile buluşma mekanı olarak gören bir şuurla yaklaşmak, hepimizin boynunun borcudur. Maneviyata saygı, ibadet edenlerin huzurunu korumakla başlar. Toplumumuzun her ferdini, cami adabına uymaya, inançlara saygı göstermeye ve bu mukaddes mekanlara gereken özeni göstermeye davet ediyoruz." - BURSA