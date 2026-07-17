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Ukraynalı Mykhailovska, Aylin oldu

Ukraynalı Mykhailovska, Aylin oldu
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Ukrayna uyruklu Olena Mykhailovska, Bartın İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle İslam'ı seçerek Aylin ismini aldı. Kendisine Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

Bartın'da Ukraynalı Olena Mykhailovska Müslüman olarak Aylin ismini aldı.

Müslüman olma arzusu ile Türkiye'ye gelen Ukrayna uyruklu Olena Mykhailovska, son olarak gezdiği Bartın'da İl Müftülüğüne başvurdu. Mykhailovska için düzenlenen ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İslam dininin temel esaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunan İl Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, "Allah'ın lütfu ve kendi hür iradesiyle İslam'ı tercih eden kardeşimizi ve bu güzel sürece vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırarak özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Olena Mykhailovska, bugün itibarıyla Aylin ismini alarak hayatında tertemiz bir sayfa açmış; dünyadaki bütün Müslümanların kardeşi olmuştur. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir yaşam sürmeyi kendisine nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Kelime-i şehadet getirerek İslam dinini kabul eden Mykhailovska, Aylin ismini aldı.

Yapılan duaların ardından Aylin'e ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim ile çeşitli kitaplar hediye edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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