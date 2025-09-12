UKABDER, Çad'daki Yetimlere Umut Oluyor

Afrika'nın kalbi Çad'da hizmet veren UKABDER Dar'ul Ferah Yetimhanesi, sadece barınma değil; Kur'an-ı Kerim, Türkçe dil eğitimi, spor ve kültürel etkinliklerle yetim çocuklara yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği (UKABDER), dünyanın farklı coğrafyalarında sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Afrika'nın kalbi Çad'da yetimlere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çad'ın başkenti Encemine'de inşa edilen UKABDER Külliyesi bünyesinde yer alan Dar'ul Ferah Yetimhanesi ve Fatih Sultan Mehmet Han Camii, sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çocukların eğitim, kültür ve sosyal yaşamlarına da katkı sağlıyor. Yetimler için güvenli bir yaşam alanı oluşturan dernek, burada çocuklara gıda ve giyim desteği sunuyor, sıcak yemeklerinden barınma ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte UKABDER'in en dikkat çeken faaliyetlerinden biri, Dar'ul Ferah Yetimhanesi'nde verilen Türkçe dil eğitimi olurken, dernek, sadece çocukların akademik ve dini eğitimlerini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onlara Türkçe öğreterek Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkçe eğitimine yönelik özel sınıflar kuran UKABDER, alanında uzman gönüllüler aracılığıyla çocuklara hem günlük iletişim hem de akademik düzeyde dil dersleri veriyor. Böylelikle Çadlı yetimler, hem Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor hem de Türkçe'yi konuşarak kardeşlik köprülerini pekiştiriyor. Dernek yetkilileri, bu adımın Türkiye ile Afrika'daki yetimler arasında kalıcı bir bağ oluşturduğunu ifade ediyor.

Eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklere de önem veriliyor

Eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklere de büyük önem veren UKABDER, Dar'ul Ferah Yetimhanesi'nde kalan çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Yetimhane bahçesine yerleştirilen basketbol potaları ve futbol kaleleri ile çocukların spor yapmaları sağlanıyor. Bu sayede yetimler hem bedensel gelişimlerine katkı sağlarken hem de takım ruhunu öğreniyor. Ayrıca düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara Türk kültürünü yansıtan ikramlar da sunuluyor. Lokma dökülerek ikram edilmesi, pamuk şeker dağıtılması gibi etkinliklerle kardeşlik duygusu pekiştiriliyor. Sinema geceleri ve maç izleme programlarıyla da çocukların sosyalleşmesine fırsat tanınıyor.

Dernek Başkanı Murat Uğur, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her platformda bahsettiğimiz gibi, biz buradaki kardeşlerimize balık vermeyi değil, daima balık tutmayı öğretme formülü ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Meslek kurslarımız sayesinde evlatlarımızın hayatlarını sürdürebilecekleri bir meslek edinmelerine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda hafızlık ve din eğitimleriyle onları manevi yönden de destekliyoruz. Yetimlerimiz bizim evlatlarımızdır. Onların sadece karnını doyurmakla değil, geleceğini inşa etmekle de mükellefiz. Türkçe dil eğitimini özellikle önemsiyoruz; çünkü bu eğitim hem onların ufkunu genişletiyor hem de Türkiye'ye duydukları sevgiyi pekiştiriyor. Bu evlatlarımıza bu imkanları sunmak bizim boynumuzun borcu, fisebilillah bir görevimizdir."

UKABDER'in Çad'daki Dar'ul Ferah Yetimhanesi'nde yürüttüğü bu çalışmalar, hem bölge halkı hem de yetim çocukların aileleri tarafından büyük bir takdirle karşılanırken, dernek, sadece Çad'da değil, Sudan, Kamerun, Afganistan ve Gazze gibi birçok coğrafyada da insani yardım çalışmalarını sürdürerek mazlumlara umut olmaya devam ediyor. - İSTANBUL