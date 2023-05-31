Ucuzluk Panayırı'nda binlerce ürün görücüye çıktı

Kocaeli'de hem kent esnafını hem de deprem bölgesinden gelen esnafı desteklemek amacıyla düzenlenen "Kocaeli Ucuzluk Panayırı" başladı.

Kocaeli'de hem kent esnafını hem de deprem bölgesinden gelen esnafı desteklemek amacıyla düzenlenen "Kocaeli Ucuzluk Panayırı" başladı. Panayıra gelen vatandaşlar, ürünleri indirimli fiyata alma fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kocaeli Ucuzluk Panayırı", İzmit Kent Meydanı'nda başladı. 4 Haziran'a kadar sürecek panayırda, afet sebebiyle satış yapamayan depremzede esnafın ürünleri de yer aldı. Panayıra Kocaeli Ayakkabıcılar, Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular, Kocaeli Terziler, Kocaeli Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri de katıldı. Panayırda hazır giyimden ayakkabıya, tuhafiye ve konfeksiyon ürünlerinden pasta, tatlı ve pişmaniyeye varıncaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen panayır, vatandaşların da yoğun ilgisini gördü.

"200 TL'ye alınan bir kumaş elbise, panayırda 150 TL'ye satılıyor"

Panayır için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, "Pandemiden sonra küçük esnafı desteklemek amacıyla geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Esnaf Daire Başkanlığıyla beraber proje hakkında konuştuk. Deprem olduğu için ertelendi. 200 TL'ye alınan bir kumaş elbise, panayırda 150 TL'ye satılıyor. Bence Kocaeli halkı gelsin alışveriş yapsın" dedi.

"Kar amacı gütmeden ürünleri panayırda sergiliyorum"

Panayırda tezgah açan esnaf Mert Efil, "İnsanlar alışveriş yaparken tebessüm etsin, mutlu olsun diye 'Dert dinlenir' yazısını mankenlerin önüne koydum. Kar amacı gütmeden ürünleri panayırda sergiliyorum. Etiket fiyatlarının hepsi yarıya indi. 150 ile 500 TL arasında fiyatlar değişiyor. Mağaza fiyatları daha pahalı. Bu panayırların sık sık yapılması lazım" diye konuştu.

"Esnaf olarak deprem bölgesinden gelen ürünleri satın alıp bitirmeyi düşünüyoruz"

El emeği ürünlerini satışa sunan Derya Kutlu, "Belediyemiz bizim için böyle bir katkı yaptı, teşekkür ediyoruz. Ev tekstili, çanta gibi el emeği ürünler satıyorum. Fiyatları oldukça indirimli. İlgi oldukça fazla. Deprem bölgesinden gelen esnaflarımız da var. Esnaflar olarak deprem bölgesinden gelen ürünleri satın alıp bitirmeyi düşünüyoruz. Biz de böyle bir destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bilal Yurtseven adlı vatandaş ise, "Panayır çok güzel, insanlar ucuz malzemeyi alıp gidiyor" dedi.

Panayırda ürün alırken seçici olmak gerektiğini dile getiren Bilgi Derin, "Panayır olduğu halde bazı şeyler yine pahalı. Ellerinde kalan ürünler ve defolu ürünler de var. Tabii seçersen içlerinde güzel şeyler de çıkıyor" diye konuştu.

Çocuklar unutulmadı

Öte yandan, bugün başlayan ve 4 Haziran'a kadar sürecek olan panayırda çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği sürpriz etkinlikler ve gösteriler yer alacak. Çocuklar için eğlence alanları, akrobasi gösterileri, bilim şovlar, çocuk oyun grupları, palyaço, tahta bacak, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra ikramlar da yapılacak. - KOCAELİ