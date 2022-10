TVHB'den süt fiyatlarına ilişkin açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Türkiye hayvancılığının daha da gerilememesi, süt üreticisinin ayakta kalabilmesi, gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi için fedakarlık sadece üreticiden istenmemeli, marketler de kontrol altında tutulmalıdır" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, süt fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Bugün için 1 litre çiğ süt maliyetinin 11 TL'ye yakın olduğunu söyleyen Eroğlu, "Uzun vadeli hayvancılık politikaları hazırlanırken her zaman ifade ettiğimiz gibi özellikle süt ve et üretiminde destekleme sistemi değiştirilmeli, elektrik, yem v.s gibi girdi fiyatları gerçekçi olarak değerlendirilerek, süt üretim maliyetini düşürecek desteklemeler girdiler üzerinden yapılmalıdır. Özellikle yem fiyatları kontrol altına alınmalıdır. Ancak yem hammaddesinde dışa yani dövize bağımlı olduğumuz için hayvancılık için bitkisel üretimin desteklenmesi acilen gündeme getirilmelidir" diye konuştu.

Süt üreticisinin özelikle son bir yıldır süt hayvanlarını kesime gönderdiğini belirten Eroğlu, "Süt fiyatlarını enflasyonu kontrol altında tutmak amacı ile yükseltmemek, yarın, çok yakın bir gelecekte, zaten düşme eğiliminde olan süt üretimini daha da düşürecek, piyasada süt miktarı düştüğü için de fiyatlar aşırı artacak, süt ve süt ürünleri orta gelir grubu da dahil olmak üzere özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, market fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için referans fiyatın düşük tutulması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak süt referans fiyatı 8 TL iken, ucuz marketlerde 1 litre süt perakende olarak 17-18 TL'den satılmaktadır. Türkiye hayvancılığının daha da gerilememesi, süt üreticisinin ayakta kalabilmesi, gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi için fedakarlık sadece üreticiden istenmemeli, marketler de kontrol altında tutulmalıdır. Bu, serbest piyasa şartlarına müdahale etmek değil, ülkemiz insanının üreticimiz de dahil olmak üzere yeterli hayvansal protein alabilmesi, sağlıklı beslenebilmesi için alınması gereken acil tedbir olacaktır." - ANKARA