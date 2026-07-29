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Turnalık Yaylası’nda maden sondaj çalışmalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı

Turnalık Yaylası’nda maden sondaj çalışmalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
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HABER: Gençağa KARAFAZLI (ORDU) – Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası’nda, Taşyapı şirketinin maden sondaj çalışmalarına karşı direnen yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda, Taşyapı şirketinin maden sondaj çalışmalarına karşı direnen yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Taşyapı Şirketi, Turnalık Yaylası'ndaki sondaj faaliyetlerini geçen hafta durdurarak iş makinelerini bölgeden çıkarmıştı. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ise bölgede yapılan incelemenin ardından şirketin gerekli izin ve belgeler olmadan faaliyet yürüttüğünü iddia ederek tutanak tutmuş ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Taşyapı şirketinin yaylaya yeniden iş makineleri götürdüğü haberini alan yurttaşlar, sondaj yapılması planlanan alanda toplanarak iş makinelerinin girişini engellemek için direniş başlattı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik bariyeri oluşturdu ve yurttaşlardan Taşyapı firmasının çalışma alanından çıkmalarını istedi.

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Jandarma, alanda toplanmanın ve çalışmaları engellemenin suç olduğunu belirterek yurttaşların dağılmamaları halinde müdahale edileceğini anons etti. Yurttaşlar ise alkışlarla ve kol kola girerek tepki göstermeyi sürdürdü.

Bunun üzerine jandarma ekipleri yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan yurttaşların, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldükleri kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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