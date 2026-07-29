Türkiye Yer Hizmetleri’nden yılın ilk 30 haftasında tüm zamanların uçuş ve yolcu rekoru

Türkiye Yer Hizmetleri (TGS), 2026 yılının 30. haftası itibariyle hizmet verdiği tüm istasyonlarda haftalık uçuş ve yolcu sayısında kuruluş tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

TGS, 2026 yılının ilk 6 ayında yapılan yolcu hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. 30 haftalık dönemde 20 bin 415 uçuşa ve 3 milyon 342 bin 913 yolcuya hizmet verildiği açıklandı. TGS, tarihindeki en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rakamlarına imza attığını belirtti.

"Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz"

TGS'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda; operasyonel mükemmeliyet anlayışımız, güçlü insan kaynağımız ve dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle faaliyetlerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. 2026 yılının 30. haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda; 20.415 uçuşa ve 3.342.913 yolcuya hizmet sunarak kuruluşumuzdan bu yana ulaştığımız en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rakamlarına erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık. Elde ettiğimiz bu başarı, emniyet, kalite ve operasyonel verimlilik odaklı çalışma anlayışımızın, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir iş birliğinin önemli bir göstergesidir. Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Aynı inanç, özveri ve kararlılıkla daha nice başarılara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz. Birlikte başarıyor, birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte değer katıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı