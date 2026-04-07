Bakan Güler, Nijer Savunma Bakanı Mody'i askeri törenle karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Karşılama töreni sonrasında her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler ve Nijer Savunma bakanı Mody, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmenin ardından, Bakan Güler ve Mody, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yerinde Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Protokol'ü imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı