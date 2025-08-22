Türkiye ve Filistinli Gençler 'Pusula' Projesiyle Bir Araya Geldi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle yürütülen "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" projesi İstanbul'da devam ediyor. Bu kapsamda projeye katılan Filistinli ve Türk gençler kültürel miras, insan hakları ve barış temalarında ortak etkinliklerde buluşuyor.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" projesi, İstanbul'daki programıyla devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlik, TÜRGEV'in ev sahipliğinde Mevlanakapı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Proje, gençlerin kültürel miras, uluslararası hukuk, şehir bilinci ve insan hakları temaları etrafında buluşmasını sağlayarak Türkiye ve Filistinli gençler arasında kalıcı bir etkileşim ve ortak değerler zemini kurmayı amaçlıyor. İnsan hakları ve kültürel diplomasi temalı projede, Kudüs'ten gelen 13 öğrenci ile Türkiye genelinden sınavla seçilen 15 Türk öğrenci yer alıyor. Katılımcılar, İstanbul'da düzenlenen özel programda bir araya gelerek hem kültürel etkileşimde bulunuyor hem de çeşitli seminer ve etkinliklere katılıyor. Buluşma, akademik kazanımların yanı sıra kültürel yakınlaşma ve kardeşlik duygusunu pekiştiren önemli bir adım oldu.

"Mescid-i Aksa hepimizin ortak pusulası, Kudüs'ün özgürlüğü kalplerimizin özgürlüğüdür"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin davasına olan bağlılığını insani ve vicdani bir sorumluluk olarak tanımladı. Adalet, merhamet ve kardeşlik vurgusu yaparak gençlere seslenen Yılmaz, "Filistin sadece bir coğrafya değil; insanlığın vicdanıdır. Mescid-i Aksa hepimizin ortak pusulası, Kudüs'ün özgürlüğü kalplerimizin özgürlüğüdür. Bu dava yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onur mücadelesidir. Tarih boyunca Türk milleti mazluma sırtını dönmemiştir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla Filistin için ses olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kudüs'ün kültürel mirasının yaşatılması hedefleniyor

Proje kapsamında 18-30 yaş arası katılımcılar İstanbul ve Kudüs'te birer hafta sürecek eğitim ve kültür programlarına dahil oluyor. Programda alanında uzman akademisyenlerle seminerler düzenleniyor, tarihi ve kültürel mekanlara ziyaretler yapılıyor. Katılımcılar çalıştaylara katılıyor. Uluslararası gözlem ve analiz becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde yer alıyor. Filistinli öğrenciler İstanbul'a geldi ve çeşitli etkinliklere katıldı. Türk öğrencilerle birlikte şehri tanıma fırsatı buldu. Eylül ayında ise Türk öğrenciler Kudüs'e gidecek. Orada seminerlere katılacak ve günlük yaşamı deneyimleyerek Kudüs'ün kültürünü yakından tanıyacak. Gençlerin, Kudüs'ün uluslararası statüsü, dini özgürlüklerin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve temel insan hakları gibi konularda bilinç kazanmaları hedefleniyor.

Proje sonunda Kudüs'te "Barış ve Kardeşlik Zeytinliği" kurulması hedefleniyor

Proje, yalnızca Türkiye ve Filistinli gençler arasında değil; farklı coğrafyalardan gençler arasında da kalıcı barış, adalet ve kültürel miras bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamlı girişim, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekle birlikte, TÜRGEV, İlim Yayma Vakfı ve Kudüs Kumbarası'nın sponsorluğu sayesinde başarılı bir şekilde yürütülüyor. Projenin sonunda bütçe imkanı oluşması halinde, Kudüs'te "Barış ve Kardeşlik Zeytinliği" kurulması; eğer politik sebepler buna izin vermezse projenin Türkiye'de yapılması planlanıyor. - İSTANBUL