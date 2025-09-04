Türkiye Son Bir Haftada 326 Terör Şüphelisini Yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 şahıs yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni eğitim-öğretim yılının Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek tüm personele başarılar diledi. Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle, Anıtkabir'e 639 bin 497 ziyaretçi geldiğini belirtti.

Aktürk konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, Suriye Harekat Alanlarındaki Tel Rıfat (229 km) ve Menbic'de (351 km) imha edilen tünel uzunluğu 580 kilometreye ulaşmıştır."

Hudut ve tedbirleri korunan hudutlara

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlara ilişkin konuşan Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 834 olmuştur Son bir haftada engellenen 861 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 47 bin 718'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı

Gazze'de bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiği ve açlıktan öldüğü mezalimi acımasızca devam ettiren İsrail'in soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde en temel insani değerleri hiçe saydığına dikkat çeken Aktürk, "Söz konusu katliamın durdurulamaması uluslararası toplum için izah edilemez bir hal almıştır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun bu süreçteki yetersizliği derin bir hayal kırıklığına yol açmaktadır. Ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil ve sürdürülebilir barışı tesis edecek adımların atılması için uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarını artırması gerekmektedir. Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz. İşgali genişletme zeminini hazırlamak maksadıyla Filistinlileri Gazze'den tehcire zorlamayı hedefleyen İsrail'in sinsi planlarını şiddetle reddediyoruz. Ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölge ülkelerine karşı zorbaca saldırılar düzenleyen; bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı yok etmeyi kendisine düstur edinen İsrail'in derhal bu tavrından vazgeçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma sanayi

Türk Silahlı Kuvvetlerin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında konuşan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Bayraktar TB-3 SİHA ile, İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen ve yaklaşık 175 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST Mavi Vatan başarıyla tamamlandığını söyledi. - ANKARA