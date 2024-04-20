Türkiye'nin İlk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil ile Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'e ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesi vizyonu doğrultusunda 2-3 Mart 2024'te Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'in ikincisinin Ekim ayında Ankara'da yapılması planlanıyor.

Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil'i ziyaret etti. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Genel Sekreter Lütfü Köm, Sosyalfest Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Oruç Önalan da katıldı.

Yapılan görüşmede Ekim'de paydaş üniversiteler ile birlikte düzenlenecek Sosyalfest'e dair fikir alışverişinde bulunuldu.

KBÜ Rektörü Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Şengil'e yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, ziyareti için KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teşekkür ederek, Sosyalfest'te iş birliğinde bulunmaktan ve Karabük Üniversitesi öncülüğünde paydaş üniversitelerle birlikte Sosyalfest'in ikincisine ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu ifade etti. - KARABÜK