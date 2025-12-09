Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı

Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi Eskişehir'de açıldı. Atölyede eğitim gören kursiyerlerin yaptığı sanatsal tırnak süsleme (nail art) çalışmaları dikkat çekti.

Yoğun talep gösterilen atölye, Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Atölyeye katılan kursiyerler, 92 saatlik modül kapsamında Nail Art ve temel medikal manikür gibi birçok konuyla ilgili alanında uzman personelden eğitim alıyor. Eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, kendi iş yerlerini açma, başka bir iş yerinde çalışma veya yurt dışına gitmek gibi çeşitli imkanlara sahip oluyor.

"Estetik bakış açısıyla çeşitli şekillerle eğitim veriyoruz"

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi görevlisi Kübra Bingöl Çelik, " Türkiye'nin ilk protez tırnak atölyesi Kerim Erzincan müdürümüzün, müdür yardımcımızın ve teknik personelimizin desteğiyle burada kuruldu. Kursta tırnakların estetik bakış açısıyla çeşitli şekillerle eğitim veriyoruz. Toplam 92 saatlik bir modülümüz var. Bu modülü aldıktan sonra üst seviyelerini de açıyoruz. Kursiyerlere, temel medikal manikür eğitimleri veriyoruz" dedi.

"Kursiyerlerimize yurt dışında da geçerli sertifika teslim ediyoruz"

Taleplerin fazlasıyla yoğun olduğunu anlatan Çelik, "Şu anda her biri 20 kişiden oluşan toplam 4 grubumuz var. Kursumuz açıldığı an itibariyle birkaç dakika içerisinde doluyor. Kursiyerlerimize sertifika teslim ediyoruz. Bu sertifika sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir belge. Yurt dışında bu belge ile hem iş yeri açabilirler hem de bir yerde çalışabilirler. Bizden aldıkları modülleri tamamladıklarında ustalık belgesini hak kazanıyorlar. Ustalık sınavlarına girdikleri zaman hem yer açabiliyorlar hem de Halk Eğitim'de eğitmen olarak çalışabiliyorlar. Başvuru yapmak isteyenlerin okur yazar olması yeterli. Yaş, minimum 14 olması gerekiyor. Bizim sektörümüz kadınlara hizmet veren, kendini sürekli yenileyen bir sektör. Protez tırnak ise son zamanlarda çok popüler bir sistem" ifadelerini kullandı.

"Ustalık belgesini alarak kendi iş yerimi açmayı planlıyorum"

Asıl mesleği otomasyon öğretmenliği olan kursiyer Tuğba Öbek ise şunları söyledi:

"Sektörde popülerliği gördüğüm ve kadınlarla ilgili bir meslek dalının hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüğüm için böyle bir eğitim alıp daha sonra kendi yerimi açmayı düşündüm. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nin kurmuş olduğu atölyeyi ilk olarak arkadaşlarımdan duydum. Talebin yoğun olduğunu görünce de başvurmak istedim. Yoğunluktan dolayı ancak 2'nci başvurumda kayıt olabildim. Bu alanda çok fazla talep var. Kübra hocamız, sağ olsun bizlere yeterli bir eğitim veriyor. Bu aldığımız eğitim ilk aşama. Daha sonra 2'nci aşamasına Nail Art kısmına geçtiğimizde ustalık belgesini alarak kendi iş yerimi açmayı planlıyorum." - ESKİŞEHİR