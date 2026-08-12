Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden Terörün Sona Ermesine Destek: 'Affı Değil Adaleti İstiyoruz'

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, terörün sona ermesini desteklediklerini belirterek, "Biz affı değil adaleti, çatışmayı değil huzuru, terörü değil Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, düzenlediği basın açıklamasında Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması ve kalıcı huzura kavuşması yönündeki beklentisini dile getirdi. Dernek adına basın açıklamasını Genel Sekreter Gazi Astsubay Hakan Keser yaptı. Açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin terörün sona ermesine karşı olmadığı özellikle vurgulandı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizim itirazımız huzura, terörün sona ermesine değildir. İtirazımız, terörün sona ermesi bahanesiyle şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek bir affa dönüşen anlayışadır."

Şehit aileleri ve gazilerin hiçbir siyasi partinin veya siyasi hesabın parçası olmadığı kaydedilen açıklamada, "Bizim tek bir kırmızı çizgimiz vardır: Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurudur" denildi.

"Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istiyoruz"

Türkiye'nin huzur ve güven ortamına kavuşmasının en büyük temennileri olduğu belirtilirken, bu huzurun şehitlerin manevi hatırası ve gazilerin onuru pahasına sağlanamayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Biz affı değil adaleti, çatışmayı değil huzuru, terörü değil Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Devletten beklentilerinin, atılacak her adımda şehit ailelerinin sesinin duyulması ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi olduğu bildirildi.

Programa Dernek Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı