KAPGEM'den kültürel mirası koruyacak ulusal model

Karabük Üniversitesi KAPGEM tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'deki maddi kültür varlıklarının korunması için tek dijital envanter modeli öneriyor. Toplantıda, önerilen modelin kamu yönetimi ve turizm açısından sağladığı faydalar vurgulandı.

Türkiye'deki maddi kültür varlıklarının kaybolmadan korunması, kamu politikalarına sağlıklı veri sunulması ve bilimsel araştırmalar ile turizme güçlü bir altyapı oluşturulması amacıyla KAPGEM tarafından ulusal ölçekte tek dijital envanter modeli önerildi.

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Türkiye Maddi Kültür Envanteri Politika Raporu", düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. KAPGEM'in 10. politika raporunda, Türkiye'deki maddi kültür varlıklarının envanterlenmesine yönelik ulusal ölçekte tek dijital platform kurulması önerildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, KAPGEM üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in yayımladığı politika raporlarıyla Türkiye gündemine katkı sunduğunu belirterek, "Türkiye gündeminde yer almaya, ülkemizin politikalarını geliştirmeye, kamu kurum ve kuruluşlarımızın politikalarına katkı ve destek sunmaya KAPGEM devam ediyor. Türkiye'de politika üretim sürecine destek faaliyetlerini bir üniversite olarak üstleniyoruz" dedi.

Tanıtımı yapılan raporun önemine değinen Kırışık, kültür varlıklarının envanterlenmesine ilişkin ulusal ölçekte bir model önerisi geliştirildiğini vurgulayarak, "Bugün de Türkiye Maddi Kültür Envanteri politika raporunu Kültür ve Sanat Politikaları Masamız hazırladı. Son derece önemli bir konu. Bütün ülkeyi kapsayan bir model önerisiyle arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar" diye konuştu.

KAPGEM Kültür ve Sanat Politikaları Masası Başkanı Doç. Dr. Utku Aybudak ise rapora ilişkin yaptığı sunumda, önerilen modelin kamu yönetimi açısından veri bütünlüğü ve politika üretimine, bilimsel araştırmalar açısından güvenilir bir altyapıya, toplum ve turizm açısından ise erişilebilirlik ve görünürlüğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Aybudak, modelin diplomatik boyutuna da dikkat çekerek, gönül coğrafyasına yönelik yatırımların kayıt altına alınması açısından önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Ulusal ölçekte bütünleşik bir sistem önerdiklerini aktaran Aybudak, açık erişimli, güncellenebilir ve sürdürülebilir bir yapı öngördüklerini, harita tabanlı erişim, mobil uyumlu dijital altyapı ve çok dilli yapı gibi özelliklerin modelin temel unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

Aybudak, modelin ulusal ve bütünleşik yapıda olması, kamu temelli kayıt sistemi içermesi ve Web 2.0 tabanlı katılımı esas almasıyla diğer çalışmalardan ayrıldığını ifade etti.

Envanter çalışmalarının kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Aybudak, "Envanterlemediğimizde bu tarihi mirası kalıcı olarak maalesef kaybedebiliyoruz. Bilgi güçtür. Kültürel mirasın korunması ancak sistemli veri üretimi ve bütünleşik envanterle mümkündür" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

