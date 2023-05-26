Türkiye İşçi Partisi Kültür ve Danışma Kurulu Üyesi Serkan Acar: "Sandıklara Gidin ve Oyunuza Sahip Çıkın"

Türkiye İşçi Partisi Kültür ve Danışma Kurulu üyesi Serkan Acar, “14 Mayıs seçimleri aslında birçok ilklerin yaşandığı bir seçim oldu. Seminin ikinci tura taşınmasıyla Erdoğan’ın aslında kaybettiğini gösterdi ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun da kazanma şansının olduğunu gördük. İşte burada tekrar sandığa gidip, oy kullanmak gerekiyor. Sandıklara gidin ve oyunuza sahip çıkın” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi Kültür ve Danışma Kurulu üyesi Serkan Acar, "14 Mayıs seçimleri aslında birçok ilklerin yaşandığı bir seçim oldu. Seminin ikinci tura taşınmasıyla Erdoğan'ın aslında kaybettiğini gösterdi ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun da kazanma şansının olduğunu gördük. İşte burada tekrar sandığa gidip, oy kullanmak gerekiyor. Sandıklara gidin ve oyunuza sahip çıkın" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Kültür ve Danışma Kurulu üyesi ve 28. Dönem Milletvekili Artvin adayı Serkan Acar, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçime dair görüşlerini paylaştı.

"SANDIKLARA GİDİN VE OYUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Serkan Acar şunları söyledi:

"14 Mayıs seçimleri aslında birçok ilklerin yaşandığı bir seçim oldu ve bunlardan bir tanesi iki turlu seçim olması aslında Türkiye bunu deneyimledi. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ayrı ayrı olması seçimi ikinci tura bıraktırdı ki özellikle Millet ittifakı kesiminde seçimin ikinci tura kalması özellikle hayal kırıklığı yarattı çünkü ilk turda bitmesi düşünülüyordu. Aslında bu sonucun ikinci tura taşınması bir tarafıyla Erdoğan'ın aslında kaybettiğini gösterdi ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun da kazanma şansının olduğunu gördük. Burada kesinlikle bir şey yapmak gerekiyor işte burada tekrar sandığa gidip, oy kullanmak gerekiyor. Buradan ben Tüm Artvinli hemşerilerime seslenmek istiyorum, sandıklara gidin ve oyunuza sahip çıkın.

"14 MAYIS SEÇİMLERİ ASLINDA SANDIKLARDA YAŞANAN ŞAİBE OY SAYIMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE GEÇTİ"

14 Mayıs seçimleri aslında sandıklarda yaşanan şaibe ve oy sayımlarında yapılan tartışmaların gölgesinde geçti. Özellikle Cumhur İttifakı'nın kazanmış olduğu milletvekili sayısında Yeşil Sol Parti ve diğer partilerden oy kayma oldu. Bu aslında şunu gösteriyor ki oylara sahip çıkmak gerekiyor. Bunun dışında genel olarak Türkiye'de seçim sonuçlarına baktığımız zaman görebileceği en sağcı ve dinci bir blok kurdu özellikle cumhur ittifakında. Millet ittifakında, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi milletvekillerini de aslında bu blok içerisinde değerlendirebiliriz. Onun dışında metropoller ve kırsal açısından oy dağılımına baktığımızda, metropollerde yaşayan insanlar aslında güncel sorunların üzerinden oy verdiler. Millet ittifakı ve Emek Özgürlük ittifakı ve Sosyalist ittifakının oylarını topladığımızda buralarda aslında oldukça muhalefetin başarılı olduğunu görüyoruz. İnsanlar ekonomik sorunlar ve gelecek kaygısı, belirsizlik ve mevcut bu tek adam rejiminin bitmesi yönünde oy kullandılar. Özellikle İç Anadolu Bölgesi, kırsal diyebileceğimiz özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve sahil kesimleri, Ege'nin doğusu yani böyle kırsal kesimden ise terör ve beka hassasiyetleri üzerinden yapılan propagandanın sonuç verdiği ve buralarda yaşayanlar aslında bu sorunların gölgesinde oy kullandılar ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettiler. Türkiye aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte 14 Mayıs'ta çıkan seçim sonuçlarıyla birlikte toplum ortadan ikiye bölündü. Erdoğan'ın aldığı 49 buçukluk oy 50 buçukluk oy aslında bunu net bir şekilde gösteriyor. Türkiye İşçi Partisi olarak biz seçim sonuçlarını kendi açımızdan değerlendirdiğimizde ilk defa seçime girmemize rağmen yaklaşık 1,75 oy aldık ve dört vekil çıkardık ve birçok milletvekilliğini de küçük farklarla kaçırdık. İlk kez bir seçime giren parti olarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum."