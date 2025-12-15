Türkiye gökyüzünü Çelik Kubbe ile örüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı envanterindeki Çelik Kubbe ürünleri olan Hisar-A, Hisar-O ve Korkut ile hava savunmada etkin rol oynuyor.

Günümüz savaşlarında hava savunma sistemleri, savaş alanında üstünlük sağlamanın ve kritik altyapıları korumanın en temel unsurlarından biri haline geldi. Gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçları, balistik füzeler ve hassas güdümlü mühimmat gibi tehditlerin çeşitlenmesi, etkili ve çok katmanlı hava savunmasını zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de hava savunmasını geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Modern hava savunma sistemleri; erken uyarı, algılama, takip ve imha kabiliyetlerini içinde barındırandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konya'da bulunan Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı da bu çerçevede Türkiye'nin hava savunmasında etkin rol oynuyor. Envanterinde bulunan Hisar-O, Hisar-A ve Korkut ile hem askeri birliklerin hem de sivil yerleşimlerin güvenliğini sağlamaya, stratejik karar alma süreçlerinde caydırıcılık ve operasyonel esneklik sunuyor.

İhlas Haber Ajansı ekipleri ise Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığını envanterinde bulunan hava savunma sistemlerini yerinde görüntüledi.

Dost hava savunma sistem ve birlikleri Atış Kontrol Merkezi tarafından takip ediliyor

Atış Kontrol Merkezi (AKM) hakkında bilgi veren AKM Komutanı "Atış Kontrol Merkezinde görev planlamasının yapılması, komuta kontrol yönetimi, hava resminin izlenmesi, dost hava savunma sistem ve birliklerinin durumlarının takip ve izlenmesi, tehdit değerlendirmesi ve silah tahsis işlemleri ile atış komutlarının elektronik ortamda füze fırlatma sistemlerine aktarmasının yapıldığı komuta merkezidir" ifadelerini kullandı.

Hisar-O 60 kilometre mesafeden hedefini tespit ediyor, 40 kilometre mesafeden otomatik hedef takibi yaparak ateş altına alıyor

Hisar Tabur Komutanı, "Orta irtifa hava savunma füze sistemi atış kontrol merkezi, orta irtifa hava savunma radarı Kalkan, füze fırlatma sistemi, füze taşıma ve yükleme sistemi, elektro optik ve taktik datalink sistemleri ile destek araçlarından oluşan batarya seviyesinde bir hava savunma birliğidir. Bu unsurlar ile hedef tespit, takip sınıflandırma, teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. Hisar-O orta irtifa hava savunma füze sistemi unsurları ile hava savunma görev planlaması, tanımlanmış hava resminin görüntülenmesi ve tehdit değerlendirmesi, uzak komuta, 60 kilometre mesafeden hedef tespit, 40 kilometre mesafeden otomatik hedef takip ve ateş yapabilme, dikey atış özelliği ile 360 derece çepeçevre tehdit imha kabiliyeti, aynı anda 60 hedefi gerçeğe yakın zamanlı olarak takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme ile 18 hedefi imha edebilme, dost düşman tanıma, hava ve deniz kuvvetleri komuta kontrol unsurları ve dost müttefik ülke hava unsurları ile koordinasyon içerisinde görev yapabilme imkan kabiliyetine sahiptir" diye konuştu.

Korkut, dakikada 1100 mermi ile düşmana korku salıyor

Korkut Tabur Komutanı, "Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunma görevini gerçekleştirmek üzere, yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 milimetrelik hava savunma silah sistemidir. Silah takım seviyesinde bir adet komuta kontrol aracı ve üç adet silah sistem aracından oluşmaktadır. Komuta kontrol aracı takım komutanı, sistem operatörü ve sürücü olmak üzere toplam üç personel tarafından işletilir. Kendisine bağlı silahları kontrol edecek komuta kontrol sistemi ve yazılımına, hedef arama, tespit, takip ve teşhis işlemlerini yapacak arama radarına, algılayıcılar barındıran algılayıcı platform sistemi gibi önemli temel alt sistemlerine sahiptir. Silah sistem aracı top komutanı, nişancı ve sürücü olmak üzere toplam üç personel tarafından işletilir. Atış kontrol radarı ile hedef takibi, dakikada 1100 mühimmat atım hızı, hareket halinde ateş edebilme ve parçacıklı mühimmat atabilme kabiliyeti sistemin özellikleri arasındadır" dedi.

Hisar-A tespit, takip, sınıflandırma teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra ediyor

Hisar-A'nın hakkında bilgi veren Takım Komutanı, "Alçak irtifa otonom hava savunma füze sistemi, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilmiş hava savunma füze sistemidir. Füze fırlatma sistem aracı ile hedef tespit, takip, sınıflandırma teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Çelik Kubbe kahramanları modern simülasyon merkezinde yetişiyor

Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendiren personel, eğitimlerini Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezinde alıyor. Modern harp şartlarına uyumlu altyapısıyla dikkat çeken merkez, hava savunma alanında görev yapacak personelin profesyonel şekilde yetişmesini sağlayan en kapsamlı tesislerden biri konumunda.

Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kritik hava savunma sistemlerinden Korkut, Hisar-O, Hisar-A, Sungur ve Stinger için özel olarak hazırlanan birebir ölçekli eğitim simülasyon alanları bulunuyor. Bu alanlar, personelin gerçek muharebe senaryolarını güvenli bir eğitim ortamında deneyimlemesini mümkün kılıyor.

Gerçeğe en yakın tehdit modelleriyle donatılmış eğitim altyapısı sayesinde personel; hedef tespiti, angajman süreçleri, koordinasyon, komuta-kontrol ve kriz yönetimi gibi konularda üst düzey yetkinlik kazanıyor. Böylece Türk hava sahasının güvenliğini emanet alacak olan Çelik Kubbe kahramanları, teknolojik imkanlarla desteklenen yoğun bir eğitim sürecinin ardından göreve hazır hale geliyor.

Bu kapsamlı eğitim yaklaşımı, Türkiye'nin hava savunmasına hem profesyonel hem de yüksek reaksiyon kabiliyetine sahip personel kazandırmaya devam ediyor. - ANKARA