Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Bayram Boyunca Ücretsiz Ziyarete Açık

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Bayram Boyunca Ücretsiz Ziyarete Açık
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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yüzlerce çeşit mumyalanmış balık ile bayram boyunca her yaştan ziyaretçiyi ücretsiz olarak ağırlayacak. Müzede, açık havada yapılan sergilerle vatandaşlara keyifli bir deneyim sunuluyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yüzlerce çeşit mumyalanmış balık ile bayram boyunca da ücretsiz olarak misafirlerini ağırlayacak.

İstanbul Beylikdüzü'nde kurulan yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, bayram boyunca ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. İçerisinde bulunan mumyalanmış balık türleri ile 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olan müze, yenilenen türleriyle de ve açık havada bulunması ile de ilgi odağı oldu. Müze kurucusu Kenan Balcı, vatandaşlara müze olarak hizmet etmekten dolayı da memnuniyetini dile getirdi. Balcı, "Bayramda da açığız. İstanbul'a il dışından gelen kardeşlerimize misafirlerimize de Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ücretsizdir. Beylikdüzü merkezdeyiz. Herkesi bekliyoruz. Bayram tatili de kısa bu sene. Bayramda açık havada bu güzel ortamda Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.

Müzeyi gezmeye gelen Aykut Sayar isimli bir vatandaş, "Müzeyi gezmeye geldik. Gelmişken balık da yiyelim dedik. Müthiş burası. Biz çok seviyoruz. Her hafta geliyoruz. Bayramda çocuklarla da geliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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