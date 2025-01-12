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Türkiye'de Tarımsal Eğitimin 179. Yıldönümü Kutlandı

Türkiye'de Tarımsal Eğitimin 179. Yıldönümü Kutlandı
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen törenle Türkiye'de tarımsal eğitim-öğretimin başlangıcının 179. yıldönümü kutlandı. Etkinlikte akademisyenler ve ziraat mühendisleri tarımsal eğitimdeki gelişmeler üzerine konuşmalar yaptı.

Türkiye'de tarımsal eğitim-öğretimin başlamasının 179. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı bir törenle kutlandı.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Eda Demir Malkani, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni öncesinde BUÜ Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğr. Gör. Ozan Sari, mini bir konser verdi.

Rektörden araştırma üniversitesi vurgusu

Konuşmasında Türk modernleşme tarihinde ziraat mekteplerine vurgu yaparak 180 yıllık sürece değinen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bir araştırma üniversitesi olarak diğer tüm fakültelerimize olduğu gibi Ziraat Fakültemize de büyük bir güven duyuyoruz. 2024'ün verilerine göre Ziraat Fakültesinde kuvvetli iyileşme sinyalleri var. Bundan son derece memnunuz. Buradaki gayreti hocalarımız lütfen bırakmasınlar. Yayın ve proje performansını artırarak devam etmelerini istiyoruz. Üniversitemizin, Türkiye'nin seçkinler ligi diyebileceğimiz araştırma üniversitesi liginde çok daha güçlü bir yerde temsil edilmesi gerektiğini biliyoruz. Mesele sadece temsil edilme, o ligde bulunma meselesi değil. İlave araştırma fonlarının bize açılması dahil olmak üzere, bu ligin bırakılacak bir lig olmadığını biliyoruz. Bu alandaki dönüşümü inovatif bir şekilde ziraat ve diğer fakültelerimizin de destekleriyle gerçekleştireceğiz. Tören vesilesiyle Türkiye'de tarımsal öğretimin başlamasının 179. yıldönümünü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Hızlı bir dönüşüm yaşanıyor

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise, "Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda gıda güvenliğini göz önünde bulundurarak tarımsal eğitim ve öğretimi günümüz şartlarına göre güncellemek zorundayız. Nitelikli bir eğitim olmadan tarımsal üretimi ve kaliteyi arttırmak mümkün değildir. Öğrencilerimizin %73'ü, dünyadaki benzer eğitim öğretim programları ile uyumlu iyi bir eğitim almak istediklerini bildirmektedirler. Her alanda olduğu gibi hızlı bir değişim yaşanıyor. Eğitim ve öğretimimizin de bu değişime ayak uydurabilmesi için sürekli iyileştirme ilkeleri çerçevesinde programlarımızda öğrencilerimizin becerileriler, yetkinlikler kazandıracak eylemler yapmak zorundayız" dedi.

Programda Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Eda Demir Malkani de günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptılar.

Etkinlik, BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş'in sunumundan sonra 2024 yılında akademik yükselmesi gelen akademisyenlere plaket takdim edilmesi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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