Türkiye'de bir ilk olan merkezin temeli atıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hem yaşlı bireylerin hem de yetim ve öksüz çocukların rehabilitasyonu için kullanılacak merkezin temel atma töreni yapıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hem yaşlı bireylerin hem de yetim ve öksüz çocukların rehabilitasyonu için kullanılacak merkezin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, " Türkiye'de bir ilk diyebiliyorum" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile hayırsever iş adamı Ziya Eren'in girişimleriyle yapılacak olan Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri Yerleşkesi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hayırsever iş adamı Ziya Eren ve çok sayıda davetli katıldı.

"Çok mutlu ve onurluyuz"

Törende konuşan Başkan Şayir, "Kentimizde daha çok temel atma törenleri yapacağız, çok mutluyuz. Türkiye'de bir ilk diyebiliyorum. Yaşlı huzurevi ve yetim, öksüz çocuklarımızın rehabilitasyon merkezi olacak. Şuanda çok güzel bir yerleşkenin kurulacağı alandayız. Yerleşkemiz ormanın içerisinde, doğa ile iç içe. İnşallah çok kısa sürede bu proje bitecek, iş planlamasına baktığımızda çok hızlı ilerliyor. İnşallah bir an önce biter ve halkımızın hizmetine sunarız. Burada yaşlı annelerimiz ve babalarımız için bir huzurevi olacak, yetim ve öksüz çocuklarımız için bir yerleşke olacak, bu ikisini bir araya getirdik. Bundan dolayı hayırsever işadamı Ziya Eren'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve onurluyuz, böyle bir hizmet sunduğumuz için" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı. - KOCAELİ