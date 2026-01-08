Haberler

Türkeli'de okullarda rekor kan bağışı: 3 günde 253 ünite kan toplandı

Türkeli'de okullarda rekor kan bağışı: 3 günde 253 ünite kan toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası, üç gün boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplamda 253 ünite kan toplanarak önemli bir rekora imza atıldı.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyası, yoğun katılımla tamamlandı. Üç gün süren kampanya kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu 116 bağış ile ilk sırada yer alırken, Cumhuriyet İlkokulu'nda 83, Atatürk İlkokulu'nda ise 54 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Okullarda yapılan bağışlarla birlikte kampanya süresince toplam 253 ünite kan toplanarak ilçede önemli bir rekora imza atıldı. Yetkililer, gösterilen duyarlılığın hem kan ihtiyacının karşılanmasına hem de toplumda kan bağışı bilincinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, yaptığı açıklama, "Okullarımızda düzenlenen bu anlamlı kampanyaya velilerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti. Toplam 253 ünite kan bağışıyla önemli bir farkındalık oluşturduk, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı