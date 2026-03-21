Haberler

Türk tatilciler dönüş yolunda Yunanistan'ın Midilli Adası'nda mahsur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı nedeniyle greve giden çiftçilerin eylemleri sonucunda mahsur kaldı. Çiftçiler, limanı kapatarak feribot seferlerine engel oldular.

Midilli Adası'nda şap hastalığı salgını nedeniyle çiftçiler greve gitti. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, limanın girişini ellerinde sopalarla kapatarak, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel oldu. Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, çiftçilerin liman içindeki Türk tatilcilerinin sadece iki feribotla geri dönmesi şartıyla Türkiye'ye dönmelerine izin verdikleri, ancak liman dışında kalan Türk tatilcilerin ise limana sokulmamalarına yönelik eylemlerini sürdürdükleri öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz

Hürmüz'den sonra yeni kriz noktası orası oldu: Sert karşılık veririz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı

Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı