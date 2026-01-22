Haberler

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliğinden ER-VAK'a ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı, Erzurum Kalkınma Vakfı'na yaptığı ziyarette yeni açılan temsilciliğin öneminden bahsetti. Avcı, yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesi için vakfın görevine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı ve beraberindeki heyet Erzurum Kalkınma Vakfı'na ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın yaptığı hizmetlerden bahseden Avcı, yeni açılan Erzurum Bölge Temsilciliğinin 20 ile hizmet vereceğini belirterek ülke genelinde 5 adet temsilciliğin bulunduğuna dikkat çekti.

Savunma sanayine destek olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katmak düşüncesiyle kurulmuş olan Vakfın, Türk milletinin gönlünde ve hafızasında özel bir anlam taşıdığını ifade eden Avcı, yerli ve milli bir savunma sanayinin oluşması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Ziyaretten son derece memnun olduklarını belirten ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliğinin Erzurum'da açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek Dadaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirtip Aziziye Savaşı'ndan, Erzurum Kongresi'nden örnekler verdi.

Erzurum Kalkınma Vakfı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve savunma sanayinin önemini çok iyi bildiklerini söyleyen Güzel, bu konuda kendilerine düşen her görevi milli bir bilinç içerisinde yapmaya hazır olduklarını belirtip Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Şubesi Temsilcisi Avcı'ya başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
