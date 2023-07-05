Türk Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı Serdar: "Maaş ve Ek Ödemelerimize İlave Artış, Seyyanen Zam ve Refah Payı Uygulamalarını Bekliyoruz"

Türk Sağlık Sen Trabzon Şubesi, Fatih Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamayla sağlık çalışanlarına ek zam talep etti. Şube Başkanı Mustafa Serdar, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinin günümüz hayat ve ekonomik şartlarının oldukça gerisinde kaldığını uzun zamandır yaptığımız basın açıklamalarıyla, çeşitli etkinliklerle ve yetkililerle yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Yüzdelik zam ve enflasyon farkıyla ödenen 2023 yılı ocak ayı maaşları üç ayda erimiş, alım gücü zayıflamıştır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşlarının erimesinin önlenmesi ve alım gücümüzün daha da gerilememesi için maaş ve ek ödemelerimize ilave artış, seyyanen zam ve refah payı uygulamalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

ESRA NUR PERVAN

Türk Sağlık Sen Trabzon Şubesi, Fatih Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamayla sağlık çalışanlarına ek zam talep etti. Şube Başkanı Mustafa Serdar, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinin günümüz hayat ve ekonomik şartlarının oldukça gerisinde kaldığını uzun zamandır yaptığımız basın açıklamalarıyla, çeşitli etkinliklerle ve yetkililerle yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Yüzdelik zam ve enflasyon farkıyla ödenen 2023 yılı ocak ayı maaşları üç ayda erimiş, alım gücü zayıflamıştır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşlarının erimesinin önlenmesi ve alım gücümüzün daha da gerilememesi için maaş ve ek ödemelerimize ilave artış, seyyanen zam ve refah payı uygulamalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

Türk Sağlık-Sen Trabzon Şubesi, Fatih Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Mustafa Serdar, şunları söyledi:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK ETTİKLERİ YERİ MUTLAKA ALMALARINI BEKLİYORUZ"

"Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs pandemisinde ve 6 Şubat'ta 11 ilde peş peşe yaşanan ve büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem felaketinde hayatlarını kaybederek şehit olan sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Salgın ve deprem afetinde yüksek sorumluluk, vatan, millet sevdasıyla gece gündüz demeden cansiperane görev yapan tüm sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Emek ve çalışmaları asla unutulamaz. Allah bir daha böylesine acı ve dayanılmaz felaketleri yaşatmasın. Türk Sağlık Sendikası olarak sağlık ve sosyal hizmet kurumları çalışanlarının ücretlerinin günümüz hayat ve ekonomik şartlarının oldukça gerisinde kaldığını uzun zamandır yaptığımız basın açıklamalarıyla, çeşitli etkinliklerle ve yetkililerle yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Yüzdelik zam ve enflasyon farkıyla ödenen 2023 yılı ocak ayı maaşları üç ayda erimiş, alım gücü zayıflamıştır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşlarının erimesinin önlenmesi ve alım gücümüzün daha da gerilememesi için maaş ve ek ödemelerimize ilave artış, seyyanen zam ve refah payı uygulamalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sağlık kurum ve kuruluşları ve hastanelerde nitelikli hizmetin sunucusu pandeminin kahramanları olan sağlık çalışanlarının ücret skalasında hak ettikleri yeri mutlaka almalarını bekliyoruz. Ek ödeme yönetmeliğinde önceki yıl yapılan değişiklikle birlikte taban ve teşvik ek ödeme sistemine geçilmiş, ancak kurumların döner sermaye bütçelerine binaen ilave mali yükler nedeniyle sağlık bakanlığı ve üniversite hastaneleri çalışanları özellikle teşvik ek ödemesinden hakkıyla faydalanamamaktadırlar.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI DİPLOMALARININ KARŞILIĞINI BEKLİYOR"

Zor şartlarda bulaşık risk ve şiddet tehdidi altında mesleklerini icra etmeye çalışan hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, laboratuvar, röntgen, diyaliz, anestezi teknisyeni gibi 39 sağlık meslek mensubu, sarp coğrafyamızda bin bir zorlukla akıllarında sadece hayat kurtarma düşüncesi olan 112 sağlık çalışanları diplomalarının ve emeklerinin karşılığı ücreti istiyorlar. Sağlık ekibinin parçası olan memur, şoför, hizmetli gibi birçok meslek çalışanı hak ettikleri ücreti istiyorlar. Nöbet saat ücretleri artırılarak diğer çalışanların saat ücretleriyle eşitlenmelidir. Sağlık çalışanlarının yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle yarıya düşecek maaşları nedeniyle emekli olmaktan çekinmektedirler. Bu nedenle, maaşların yanında, ilave tüm gelirler ve fazla mesai nöbet ücretleri de emekliliğe sayılmalıdır. Bu sayede de boşalacak kadrolara yeni mezun sağlıkçıların atanması sağlanmış olacaktır. Adli tıp kurumu çalışanlarının mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. İdari izinli günler aylık çalışma listesinden düşülmeli ve ücretleri ödenmelidir. Sınavsız idareci atamasına son verilmelidir. Hastanelere ve sağlık kuruluşlarına tedaviye gelen bir kısım hasta ve hasta yakınlarının tehdit ve şiddetini yaşayan hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanları artık bıkmış usanmıştır. Şiddet ve mobbinge kesin çözüm bulunmalı, sağlık çalışanlarına tükenmişlik sendromu yaşatılmamalıdır. Son iki yılda neredeyse 4-5 kat artan kira nedeniyle devlet memurları zor günler geçirmektedirler. Bu nedenle kira yardımı veya lojman uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Kadroya geçen tüm sözleşmelilere şartsız olarak eş durumu tayin hakkı verilmelidir.

"EMEKLİLİĞİMİZE SAYILACAK ŞEKİLDE HAK ETTİĞİMİZ BİR ÜCRET İSTİYORUZ"

Bu çalışmalarımız esnasında hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz mayıs ayında, işçi ücretlerine 2023 yılının ocak ayından itibaren yapılan artışlardan hareketle, temmuzda en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceğini ifade etmişti. 22 Bin TL rakamının telaffuz edildiği tarihteki döviz kurları ilerleyen süreçte yüzde 25 daha artmıştır. Bu da göstermektedir ki 22 bin TL olacağı netleşen en düşük devlet memurunun maaşı yüzde 25 erimiştir. Maaş zammı yapılırken bu önemli husus dikkatten kaçmamalı 22 bin TL rakamı revize edilmeli ve hiçbir devlet memuru yoksulluk sınırı altında bırakılmamalıdır. 15 Temmuz maaşına yapılacak zammın üzerine 2023 yılı ilk altı aylık maaş zammı, enflasyon farkı ve refah payı eklenmeli, mesleklere göre kademeli artış yapılmalıdır. Sağlık çalışanları olarak çalışırken sorunsuz ve yaşanabilir, emekli olduğumuzda da gelecek ve geçinme kaygısı taşımayacağımız yoksulluk sınırının üzerinde tüm ücretlerin emekliliğimize sayılacak şekilde hak ettiğimiz bir ücret istiyoruz. Türk Sağlık-Sen olarak önerilerimizin karşılık bulması halinde çalışanların yaşadığı kayıplar karşılanacak, emek ve alın teri karşılık bulacak 2023 yılı için nitelikli bir maaş artışı yapılmış ve çalışanların alım gücü moral ve motivasyonu da yükseltilmiş olacaktır. "