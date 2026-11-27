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Zonguldak'ta olumsuz hava koşullarının ardından tezgahlarda yeniden balık çeşitliliğinin artması yüzleri güldürdü.

Karadeniz'de etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle avlanmaya bir süre ara veren balıkçılar, havaların düzelmesinin ardından ağlarına takılan çeşitli balık türleriyle limana dönüyor.

TEZGAHTA GÜNCEL FİYATLAR

Tezgahlarda istavritin kilogramı 200, mezgit ve hamsinin 250, zargananın 400, çinekopun 600, palamudun tanesi ise 125 liradan satışa sunuluyor.

DENİZDE HAMSİ GÖSTERGESİ YOK

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, AA muhabirine, tezgahlardaki balık çeşitliliğinden dolayı vatandaşların da balıkçıların da mutlu olduğunu söyledi.

Palamudun bu sezon bol miktarda avlandığına dikkati çeken Aksu, "Palamut sezonu bitmek üzere. Bunun peşine mezgit, çinekop, istavrit avcılığı başlayacak. Büyük gırgırlar da hamsi tutulabilirse tutulacak ama göstergeler şu anda denizde hamsinin olmadığı yönünde." diye konuştu.

Aksu, mezgidin Karadeniz'de bol avlanan bir balık olduğunu belirterek, "Çinekop geçiş balığıdır. İstavrit de olacak ama öyle aşırı miktarlarda avlanılacağı düşünülmüyor." dedi.

Geçen yıla göre avlanmanın daha iyi olduğunu dile getiren Aksu, tezgahlarda balık çeşitliliğinin bulunduğunu ve fiyatların da uygun olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA